Nederlander Rudi leerde 9/11-terroristen vliegen, werd drugscrimineel en leidde FBI naar Osama bin Laden

De grootste dreun van 9/11 komt voor Rudi Dekkers een dag ná de aanslagen. Op 12 september doet de FBI een inval bij zijn vliegschool Huffman Aviation in Venice (Florida). Agenten willen zijn dossiers van Marwin al-Shehhi en Mohamed Atta, die geïdentificeerd zijn als de kapers die de twee vliegtuigen in de torens van het World Trade Center (WTC) in New York hebben geboord.

De terroristen hebben bij Dekkers leren vliegen. “Ik was in shock”, zegt hij in de documentaire Rudi, achtervolgd door 9/11, die op Videoland te zien is. “Het heeft mijn leven veranderd. Er is geen dag dat ik er niet mee te maken heb of aan denk.”

Een beeld van de Twin Towers in New York, momenten voordat het tweede vliegtuig zich in een toren boorde. Beeld AFP

Links en rechts

Dekkers had geen enkel vermoeden. Hij had vooral een hekel aan Atta. Die behandelde zijn vrouwelijke staf vervelend en luisterde niet naar vlieginstructeurs. Atta wilde alleen weten hoe je naar links en rechts moest sturen. De rest interesseerde hem niet.

“Ik mocht hem niet. Zijn gezicht niet, zijn mentaliteit niet. Maar hij was gewoon een klant. We dachten niet aan terroristen, gewoon een lul.”

Hoewel Dekkers alle medewerking verleent aan onderzoekers en interviews om zijn onschuld te bewijzen, krijgt hij doodsbedreigingen van Amerikanen die hem verdacht vinden. Leerlingen blijven weg.

Het is het begin van een nieuw hoofdstuk vol ellende. Achtervolgd door nachtmerries, schuldeisers en de luchtvaartautoriteiten raakt hij alles kwijt. Hij moet zijn vliegscholen verkopen om schulden af te lossen - zijn vermogen van 12 miljoen dollar raakt hij kwijt -, licenties worden ingetrokken, zijn huwelijk loopt stuk.

“Ik had geen inkomen. Niemand wilde met mij werken, want ik was 9/11. De Amerikaanse regering heeft mij kapotgemaakt. Jammer dat ze me genaaid hebben na alle medewerking.”

Zwart zaad

Dekkers trouwt opnieuw en verhuist naar Houston. Met zijn vrouw krijgt hij een kind, maar hij heeft geen geld om voor hen te zorgen. Hij komt hij in aanraking met drugshandelaren. In 2012 wordt hij op het vliegveld met een koffer cocaïne en heroïne opgepakt.

“Ik zat op zwart zaad”, verklaart hij zelf. “We hadden geen eten, helemaal niks. Je voelt je als vader verantwoordelijk. Ik was bereid alles te doen.”

Na vier jaar cel verhuist hij naar de Dominicaanse Republiek. Hij wordt in Nederland nog een keer gepakt met bolletjes drugs in zijn maag. Hij moet maandenlang de cel in, maar vlucht tijdens een verlof naar huis, omdat zijn vrouw ernstig ziek is en de ziekenhuisrekening niet kan betalen.

Daar spoort regisseur Alessio Cuomo hem op. “Ik werd gegrepen door het verhaal dat één gebeurtenis zulke grote gevolgen kon hebben voor één zo’n man. Hoe kon hij zo zijn afgegleden?”

In openhartige interviews blikt Rudi terug op zijn onstuimige leven en vertelt hij waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt. Zijn verhaal is als een jongensboek, van een man die opgroeide in een straatarm Amsterdams gezin met mishandelingen en uitgroeide tot een succesvolle ondernemer in Florida.

Beeld Los Angeles Times via Getty Imag

Sympathie en afkeer

De documentaire toont een man die alles doet voor zichzelf en zijn geliefden. Hij rechtvaardigt zijn drugssmokkel, het slikken van bolletjes en de vlucht uit Nederland. De kijker wordt continu heen en weer geslingerd tussen sympathie en afkeer over zijn opportunisme en criminele activiteiten.

“Dekkers is geen zware crimineel maar een gelukszoeker”, zegt Cuomo. “Toen ik hem voor het eerst ontmoette zag ik een man die altijd positief is gebleven. Maar ook onrustig, nooit tevreden met wat hij heeft en altijd op de vlucht. Rudi is een kameleon die zich aan alles aanpast. Dat ongrijpbare zit in zijn karakter.”

En hij is vooral bezig met geld verdienen. Dat zeggen bekenden van vroeger ook. In Ede, zijn oude woonplaats, had hij onenigheid met voetbalclub Lunteren over een sponsoractie met Johan Cruijff, waar de voetballer niet kwam opdagen. Met de Belastingdienst trof hij een schikking en betaalde boetes voor belastingontduiking.

“Ik wist al snel dat ik bij hem uit de buurt moest blijven”, zegt een bekende makelaar uit Ede. Dat Dekkers destijds naar Amerika vertrok, was ook omdat een zaakje hier mislukte, zegt hij. “Het werd hem te heet onder de voeten.”

Regisseur Cuomo zegt dat de ‘vechter’ in Dekkers nooit is verdwenen. “Zijn vader pakte het geld af dat hij als schoenenpoetser verdiende. Rudi leerde in zijn jeugd in de Jordaan vooral te overleven. Hij wilde in korte tijd geld verdienen. In Amerika verwezenlijkte hij zijn droom.”

Ontbrekende puzzelstukje

Die droom spat op 11 september 2001 uiteen. Pas nu, twintig jaar later, zuivert de FBI publiekelijk de naam van Rudi Dekkers. Er is geen bewijs dat de Nederlander bij de aanslagen betrokken was.

Sterker nog, de documentairemakers onthullen dat de informatie die Dekkers hen destijds gaf, het ontbrekende puzzelstukje was in het onderzoek naar de betrokkenheid van al-Qaidaleider Osama bin Laden.

Dekkers herinnerde zich dat een leerling duizenden dollars had betaald om een plek op zijn vliegschool te reserveren. Maar de man kwam nooit opdagen en vroeg ook nooit geld terug.

Deze spookstudent was Ramzi bin al-Shibh, de contactpersoon tussen Mohammed Atta en Osama bin Laden. “Ramzi is in beeld gekomen dankzij Rudi Dekkers”, zegt voormalig FBI-agent Kerry Myers in de documentaire. “Rudi heeft niet alleen alles verteld wat hij over de piloten wist, waarvoor alle lof, maar hij heeft ons ook naar Ramzi geleid.”

Dekkers hoort dat twintig jaar na dato voor het eerst. Hij is geschokt, boos en emotioneel. “Waarom is dit niet bekend? Ik ben godverdomme crimineel geworden doordat dit allemaal gebeurd is. Ik ben alles kwijtgeraakt, wilde niet meer leven na 9/11. Mijn vrouw wilde niet meer verder, mijn dochters zie ik niet, ik ben het land uitgezet, ik kan niet meer vliegen. En dan hoor ik dit.”

Dekkers ziet de documentaire als ‘eerherstel’. Hij wil schoon schip maken en zijn resterende celstraf van drie maanden in Nederland uitzitten. Maar het stempel van 11 september raakt hij nooit kwijt.

Cuomo: “Rudi zei tegen ons: 9/11 zal me altijd blijven achtervolgen. Ik droom nog steeds over de drieduizend doden. Ik zal er pas mee kunnen afrekenen als ik dood ben.”