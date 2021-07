Nederland ziet ongekende stijging van besmettingscijfers, en het zijn niet meer alleen twintigers

De cijfers van het afgelopen weekend liggen ruim acht keer zo hoog als het weekend daarvoor. Op weekbasis steeg het aantal positieve testen met 574 procent. Een dergelijk groeipercentage is sinds 13 maart 2020 niet meer voorgekomen.

Nog steeds raken twintigers verreweg het vaakst besmet, gevolgd door tieners. Maar ook in de oudere leeftijdsgroepen is nu een duidelijke toename zichtbaar. Bij dertigers ligt het aantal meldingen drie keer zo hoog als een week eerder. Bij veertigers, vijftigers en zestigers zijn de besmettingscijfers in een week tijd verdubbeld. In deze groepen is de vaccinatiegraad hoger dan bij jongeren, al hebben velen nog geen tweede prik gehad.

Omdat de meest kwetsbaren wel grotendeels volledig gevaccineerd zijn, hopen onze noorderburen dat deze golf minder ernstig zieken en sterfte zal veroorzaken. Maar het grote aantal besmettingen kan toch tot drukte leiden in de ziekenhuizen: dit weekend leek de daling van de opnamecijfers al te stagneren.

Overal in Nederland is de stijging zichtbaar, maar in sommige regio’s stijgen de cijfers razendsnel. Utrecht, Groningen, Zaanstreek-Waterland en Drenthe zagen zelfs een vertienvoudiging op weekbasis.

In heel Nederland zijn de afgelopen week gemiddeld 225 besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Dat betekent dat Nederland komende week vrijwel zeker rood kleurt op de risicokaart van de Europese gezondheidsorganisatie ECDC.