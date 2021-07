Nederland verstrengt weer: nachtclubs dicht en sluitingsuur om middernacht voor horeca

“Er is toch een wolk voor de zon geslopen”, zo begint Rutte. De deltavariant is in opmars in Nederland, “tot zeven keer zoveel besmettingen”, klinkt het. En daarom moet er weer strenger opgetreden worden. “Niet leuk, wel noodzakelijk.”

Rutte merkt op dat het in juni heropende nachtleven nu verantwoordelijk is voor “veel besmettingen”, ondanks de vele maatregelen zoals een coronatoegangsbewijs. In alle horeca wordt de anderhalve meter daarom weer de norm, “in elke situatie”. Dit zeker tot 14 augustus. Daarnaast komt er voor de horeca ook een sluitingstijd van middernacht tot zes in de ochtend. Concreet betekent het dat de nachtclubs de deuren wellicht weer sluiten. Horecazaken zullen buiten hun zaak ook geen entertainment mogen aanbieden, dat kan bijvoorbeeld een tv met de finalematch van het EK of een optredende muziekband zijn.

Ook de evenementen- en cultuursector wordt deels aan banden gelegd. Meerdaagse evenementen blijven verboden, zeker tot 14 augustus. Voorstellingen en eendaagse evenementen worden beperkt. Zo zal iedereen een zitplek hebben. Met een coronatoegangsbewijs kan op de locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen moet dan nog steeds een zitplaats hebben. Maximaal tweederde van de capaciteit mag worden gebruikt.

De maatregelen gaan in vanaf 10 juli, en gelden minstens tot vrijdag 13 augustus.

Nederlanders schuiven massaal aan voor de nachtclubs. Beeld Joris van Gennip

We zijn er nog niet helemaal, blijkt nu uit de cijfers, zegt minster De Jonge. Hij erkent dat het moeilijk is de basisregels vol te houden als weer alles kan. Maar juist dan zijn de basisregels nodig, benadrukt hij.

Tot slot meldt de zorgminister: vaccineren is de enige manier om uit de crisis te komen. In de tweede helft van augustus hebben alle volwassenen die dat willen een tweede prik gehad, voorspelt De Jonge. Jongeren kunnen voordat het schooljaar begint een eerste prik hebben gehad.

Minister De Jonge doet opnieuw een appel op Nederlanders die nog niet gevaccineerd zijn. Hoe meer vaccinaties, hoe hoger de dijk die ons beschermt tegen de golf in het najaar, zegt hij.

Long covid

De Jonge zei eerder deze week dat de doelen van het kabinet – kwetsbaren beschermen en de zorg niet overbelasten – weliswaar niet bedreigd worden, maar dat het nu zo rap gaat dat wel heel veel jongeren besmet raken. Voorheen leek het kabinet zich daar geen zorgen om te maken, maar nu bekommert het zich op aandringen van veel artsen ook om de langdurige gezondheidsschade (long covid) op langere termijn.

Bovendien lopen grote groepen veertigers, vijftigers en zestigers die nog niet volledig gevaccineerd zijn een groter risico alsnog ziek te worden of zelfs in het ziekenhuis te belanden. Ook ouderen en kwetsbaren bij wie het vaccin niet volledig aanslaat, lopen gevaar.

Met de maatregelen hoopt het kabinet ook de vakanties van veel Nederlanders te redden. Bij een te hoog aantal besmettingen kan Nederland door vakantielanden worden aangemerkt als een brandhaard. De gevolgen daarvan zijn onduidelijk, maar in het ergste geval kunnen landen eisen dat Nederlandse toeristen in quarantaine gaan na aankomst.