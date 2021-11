Nederland verstrengt coronamaatregelen: horeca dicht om 20 uur en lege stadions

Horecagelegenheden en essentiële winkels zoals supermarkten, apothekers en dierenwinkels moeten hun deuren om 20.00 uur sluiten, zegt premier Rutte. De horeca kan na 20.00 uur wel bezorgen en afhalen. De vervroegde sluitingstijd gaat vanaf zaterdagavond in.

Gasten van restaurants en cafés moeten bovendien een vaste zitplaats hebben. Zij blijven verplicht om zowel binnen als buiten op het terras een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs te tonen. De maatregelen gelden voor ten minste drie weken.

“Gelukkig is het overgrote deel van de mensen in ons land inmiddels gevaccineerd”, zei Rutte. “Anders was de ellende in de ziekenhuizen niet te overzien. Maar nog altijd is de druk in de zorg extreem hoog.”

Vier gasten per huishouden

Voorts mogen huishoudens nog maar vier gasten uitnodigen en op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is, wordt iedereen weer geacht anderhalve meter afstand te houden. Die laatste maatregel werd in september afgeschaft. Nu wordt het onder meer in supermarkten dus weer verplicht afstand te houden. Ook geldt op alle plekken waar geen QR-code hoeft te worden getoond een mondmaskerplicht.

In aula’s en grote klaslokalen mogen nog maximaal 75 mensen tegelijk aanwezig zijn. Er geldt wel een uitzondering voor examens en toetsen. Ook wordt thuiswerken weer de norm, tenzij het echt niet anders kan.

Sportwedstrijden mogen doorgaan, maar zonder publiek op de tribunes. De maatregel geldt voor alle sporten. Onder meer Eredivisieduels, maar ook WK-kwalificatiewedstrijden, moeten zonder supporters worden gespeeld.

Ook de evenementen waar veel mensen samenkomen worden verder ingeperkt: vanaf zaterdag mogen ze tot 18.00 uur duren. Bovendien geldt er een maximaal aantal bezoekers van 1.250 per zaal. Alle aanwezigen zijn verplicht een coronatoegangsbewijs te tonen en moeten een vaste zitplaats hebben. Uitvaarten kunnen volgens premier Rutte gewoon plaatsvinden.

2G-beleid

Bovenop de uitbreiding van de verplichting van QR-codes wil het kabinet van Rutte ook op lange termijn naar zogenoemd 2G-beleid, waarbij een negatief testbewijs niet langer voldoende is voor een QR-code. Wie niet gevaccineerd is of hersteld van Covid, heeft dan geen toegang meer tot onder meer horeca. De maatregel gaat volgens minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge niet meteen in, daarvoor is namelijk nog een wetswijziging nodig.