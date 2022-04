Nederland veroordeelt misbruikbekentenis van Johan Derksen: ‘Als dít geen enorme gevolgen heeft, dan niets meer’

In Nederland ligt Johan Derksen onder vuur na opvallende uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De voetbalanalist bekende dinsdagavond in Vandaag Inside dat hij in het verleden een kaars tussen de benen van een van de drank bewusteloos geraakte vrouw heeft gestoken en vervolgens is vertrokken. Dat de voetbalanalist zijn bekentenis deed in een uitgelaten sfeertje in de studio, en geen schuldinzicht toonde, maakte zijn woorden nog opvallender.

“Zijn racisme en homofobie zijn telkens weggelachen”, reageert de Nederlandse acteur en schrijver Arthur Japin. “Gaat dat met dit strafbare feit ook weer gebeuren, @Het_OM (Openbaar Ministerie, red.)?” Ook veroordeelt Japin de reacties van de aanwezigen bij Vandaag Inside. Die moesten lachen om het verhaal. “Met name #Gijp (voetbalanalist René van der Gijp, red.) ... Voorgoed persona non grata, waar dan ook. In Hemelsnaam, als dit geen enorme, blijvende consequenties heeft, dan niets meer.”

Let vooral op de reacties van de anderen, met name #Gijp... Voorgoed persona non grata, waar dan ook. In Hemelsnaam, als dit geen enorme, blijvende consequenties heeft, dan niets meer. https://t.co/TqFPEPUEmq — Arthur Japin (@ArthurJapin) 27 april 2022

Ook schrijfster Roxane van Iperen reageert verontwaardigd op de reacties van de tafelheren: “Derksen biecht lachend een gruweldaad tegen een vrouw op (waar of niet waar), ervan uitgaand dat collega’s, werkgever, vrienden en kijkers hem er niet genadeloos voor afstraffen. Dit gaat over de omstanders”.

‘Vreselijk’

“Hoe kan een man zich zo veilig voelen om dit verhaal in het openbaar smakelijk op te dissen en daarbij opnieuw de vrouw (die zichzelf zal herkennen) te vernederen?”, schrijft columniste en schrijfster Susan Smit. “Dat maakt me gek genoeg nog het kwaadst.”

Op Twitter schrijft journaliste Nynke de Jong: “Een omhelzing met duizend armen voor de vrouw bij wie Johan Derksen dit destijds heeft gedaan. Wat moet het vreselijk zijn om op nationale tv te zien hoe men lacht om jouw pijn”.

‘Ook in jaren 60 niet normaal’

Ook Nederlandse politici veroordelen op Twitter Derksens uitspraak. “Het lachen om Johan Derksen is me even vergaan”, aldus ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. “Bekent op tv een vorm van verkrachting en vergoelijkt dat, want jaren 60 en 70. ‘Toen waren we met z’n allen ook veel ruimdenkender. (..) Dan lachte je iemand uit als die er aangifte van deed.’ Bizar dit.”

Mariëtte Hamer, de Nederlandse regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, vindt de bekentenis van Derksen dinsdagavond “ontluisterende televisie”. Ze vindt zijn verhaal “denigrerend en kwetsend” voor mensen die ooit te maken hebben gehad met seksueel geweld. “Ook in de jaren zestig en zeventig was dit gedrag niet normaal.”

Ook in ons land wordt met onbegrip gereageerd. “Ongelooflijk hoe lichtzinnig hier met verkrachting wordt omgegaan. Tijdsgeest heeft hier niets mee te maken. Dit gedrag was nóóit oké”, twittert minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Toont opnieuw waarom we het seksueel strafrecht moesten moderniseren. Hebben we gedaan. Voortaan veel strengere straffen voor dit soort feiten.”

Eigenaar wil nog niet reageren

Talpa Network, de eigenaar van SBS6, liet vandaag in een reactie weten “erg geschrokken” te zijn van de uitlatingen en met Derksen in gesprek te willen gaan. “Het zendermanagement is bezig met deze zaak”, liet Talpa woensdagavond weten. “We lopen niet vooruit op de inhoud van de uitzending.” Het is niet duidelijk of Derksen in de uitzending terugkomt op de commotie en of hij überhaupt aan tafel zit.