Nederland trekt streep door festivalzomer: meerdaagse events verboden tot september

Volgens Rutte is het op dit moment “niet verantwoord” om dit soort evenementen te latend doorgaan. Het hertesten van bezoekers tijdens een festival zou logistiek niet goed te regelen zijn. Het besluit is genomen “in overleg met de evenementensector”, aldus Rutte. Organisatoren van festivals komen in aanmerking voor compensatie voor de kosten die ze al hebben gemaakt.

Hoewel het aantal besmettingen de laatste dagen daalt, vindt de Nederlandse regering het risico te groot. Aanvankelijk wilde het kabinet pas in de tweede week van augustus bekend maken of de grote festivals daarna nog doorgang konden vinden, maar het heeft nu toch besloten om de organisatoren al eerder duidelijkheid te geven. De grootste festivals die getroffen worden zijn onder meer Lowlands en Down The Rabbit Hole.

Organisatoren van eendaagse festivals moeten wel tot in augustus wachten op duidelijkheid.