Nederland trekt naar de stembus: ‘De ‘geplette’ middenklasse zal de verkiezingsuitslag bepalen’

Wie zal na de Nederlandse Statenverkiezingen van woensdag vanuit de Eerste Kamer gaan wegen op de centrumrechtse regering van premier Mark Rutte? Een progressief stadsfront van PvdA & GroenLinks? Of de sociaal-conservatieve landbouwpartij BBB?

‘Allereerst: neem elke peiling met een korrel zout”, waarschuwt André Krouwel, politicoloog van de VU Amsterdam en bezieler van het Nederlandse Kieskompas. Woensdag vinden de Nederlandse Staten­verkiezingen plaats: onze bovenburen kiezen dan de provinciale vertegenwoordigers die eind mei de Eerste Kamer (te vergelijken met de Senaat) zullen samenstellen.

“Onze ervaring leert dat bij Statenverkiezingen ruim 40 procent van de Nederlanders pas drie dagen voor verkiezingsdag zijn keuze vastlegt. Het is dus nog onduidelijk wie de meerderheid zal halen, al is het onwaarschijnlijk dat de regeringspartijen – de liberale VVD, de links-liberale D66, het christendemocratische CDA en de ChristenUnie – daar nog in slagen. Dat lukte de regering ook niet bij de vorige twee tussentijdse verkiezingen.”

Volgens de laatste peilingen van I&O Research en Ipsos/Eén Vandaag heeft in de landelijke regio’s de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas de wind mee. Door haar felle verzet tegen het stikstofbeleid zou die vertegenwoordigster van de agrarische sector de grootste worden in landelijke provincies als Drenthe, Gelderland, Overijssel, Groningen en Friesland. Hierdoor kan ze mogelijk zelfs op nationaal niveau de VVD van premier Mark Rutte naar de kroon steken.

Een gooi om de grootste fractie te worden in de Eerste Kamer, in tegenstelling tot onze Senaat nog steeds een belangrijke schakel in het wetgevende proces, doen de sociaaldemocratische Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks. Zij trekken weliswaar met aparte lijsten naar de kiezer in de provincies, maar sloten een voorakkoord om als één progressief front een fractie te vormen in de Eerste Kamer.

Nieuwe wereld

“Ze kunnen de grootste groep worden, maar dan moeten ze niet alleen hun kiezers maar ook die van regeringspartij D66 overtuigen om de overstap naar één van hen beide te maken”, zegt Krouwel. “De BBB hoopt op eenzelfde effect door een gemotiveerd electoraat, deels uit de boerenstand van het CDA en deels door een leegloop van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet.” Als de voorspelde ondergang van het Forum van Demo­cratie zich doorzet, krijgen we volgens ­Krouwel toch een heel andere wereld dan na de laatste Statenverkiezingen in 2018, die toen werd gewonnen door de partij van Baudet.

“Het Forum was echt een antisysteempartij met fascistoïde, homofobe en antisemitische tendenzen die hen intern ­verscheurden. Baudet zelf is intussen de paljas geworden van de Nederlandse politiek en niet meer ernstig te nemen. BBB is ook populistisch, maar is toch een heel andere diersoort”, zegt hij met een knipoog naar hun landelijk karakter. “Het is een club die opgericht is vanuit de agrobusiness om het stikstofbeleid te blokkeren. Je kan er donder op zeggen dat zij daar vanuit de Eerste Kamer een rem op zetten als ze er de grootste formatie worden.”

Maar als PvdA en GroenLinks de grootste fractie worden en gedoogsteun willen geven aan Rutte, staat BBB buitenspel. “PvdA en GroenLinks waren in de Eerste Kamer nu al constructieve oppositie­partijen, omdat ze zich toch ook inzetten voor werkbare oplossingen. Er zou van hun kant dan zelfs méér steun kunnen komen voor een vergroening van het ­kabinetsbeleid én dus een stringenter stikstofbeleid”, aldus Krouwel.

Het stikstofbeleid wordt in beide scenario’s voor de Nederlandse regering dus nog een hete aardappel. Maar Krouwel benadrukt dat het debat intussen veel breder is geworden dan stikstof alleen. “We moeten ook meer gaan bouwen. De druk op beschikbare ruimte en wat je daarmee doet, landbouw of nieuwe huizen, dat is de inzet.”

Volgens onderzoek van Krouwel en andere politicologen speelt dit debat zowel in de stad als op het platteland. Met zijn Kieskompas achterhaalde hij dat de kloof tussen beide genuanceerder is dan we tot dusver aannamen. Er zijn ook steden in de randstad, zoals Almere, waar kiezers stemmen voor populisten die tradities van het agrarische Nederland propageren.

“In Nederland draait nu veel om het gevoel van aansluiting bij de ‘nieuwe ­wereld’, of niet. Veel mensen vinden dat ze daar niet meer bij horen en dus niet meetellen. Dit heeft deels te maken met afstand tot het centrum: de driehoek Gouda-Amsterdam-Utrecht als een soort epicentrum van geld, geluk, links-progressief denken en steun voor het systeem.

“Daarrond identificeren we concentrische ringen. In de eerste met de provincie Flevoland, een deel van Brabant en Gelderland zijn er nog enkele kleinere centra waar mensen tevreden zijn omdat hun economie leunt op de driehoek.

“Maar hoe meer je in suburbane en kleine rurale gemeenschappen van de buitenste ringen komt, hoe meer je de afstand zowel fysiek als mentaal ziet vergroten. Zij voelen zich vergeten, terwijl zij zich wel het ‘echte’ Nederland voelen. Dat gevoel is precies waar sociaal-conservatieve partijen als BBB, maar ook Denk (dat zich in 2015 afscheurde van de PvdA, MR), vandaag met succes op inspelen.”

Statusverlies

Bij het gevoel vergeten te worden door de politiek tellen volgens het Kieskompas niet alleen locatie en afstand, maar ook persoonlijke omstandigheden, opleidingsniveau en politieke oriëntatie mee. Jonge mensen voelen zich over het algemeen minder sterk in de steek gelaten door de politiek dan ouderen.

“Er zijn heel veel mensen in Nederland die statusverlies hebben geleden”, zegt Krouwel. “Ze vinden dat er veel dingen veranderen omdat andere generaties opkomen. Zij die bovenaan staan in de economie zijn niet meer de mercantiele middenklasse en de harde werkers, het zijn jongere mensen die ‘snelle’ banen hebben – met ook moeilijke titels waarvan de helft van de bevolking eigenlijk niet weet wat die jobs precies inhouden.

“Wij konden dat statusverlies en een gevoel van relatieve deprivatie duidelijk meten. Het speelt bij een heel breed deel van de middenklasse. Dit ‘geplette midden’ bepaalt nu mee de uitslag van deze verkiezingen. Zij voelen zich helemaal niks meer omdat de bovenlaag van de samenleving zich steeds verder van hen verwijdert. Opgestuwd worden in de vaart der volkeren lukt niet meer omdat je je veel moeilijker omhoog kunt werken. Ze voelen zich verarmd. Ook daar speelt de BBB heel erg op in, want ze gebruiken de boeren als een voorbeeld van ‘een beroepsgroep die kapot wordt gemaakt, zoals vele andere’.”

NL verkiezingen Beeld kieskompas / trouw

Electoraal ging dit gevoel de voorbije twintig jaar vooral ten koste van het CDA en de PvdA, die als middenpartijen hun belofte niet meer konden waarmaken om te zorgen voor solidariteit tussen generaties. “De belofte dat je kinderen het beter zullen hebben is verbroken. In veel steden, waar de meeste banen ook zijn, kunnen veel jongeren nu geen huis meer kopen. Woningen werden onbetaalbaar.

“Oudere generaties denken: wacht, mijn kinderen zouden het toch beter ­krijgen? Jongere generaties denken: wat hebben jullie voor ons al gedaan?”, weet Krouwel. “Zij gaan niet meer voor CDA of PvdA stemmen, van wie de brede coalities van intellectuelen, winkeliers, boeren, onder- en bovenklasse uit elkaar is gespat.”

Boetiekpolitiek

“We zijn naar ‘boetiekpolitiek’ geëvolueerd: hele kleine belangen worden vertegenwoordigd, iedereen versplintert. We hebben nu al vijf of zes populistische partijen. De middenpartijen hebben geen groot verhaal meer. De utopieën van de christen- en sociaaldemocratie verwaterden omdat ze geen nieuw verhaal bedacht hebben. Het grote verhaal komt nu van de doemdenkers: de ecologische dystopie van GroenLinks –‘de wereld gaat kapot door klimaatverandering!’ – en de dystopie van de rechtspopulisten – ‘de wereld vergaat door migratie!’”

Alleen bouw je geen duurzaam beleid uit met een mozaïek van themapartijen. “We hebben Fortuyn gehad, Verdonk, Baudet en nu krijgen we Van der Plas. Ik ben al benieuwd hoe de volgende partij heet. Die populistische stem blijft maar verkassen van partij naar partij. We hebben veel populistische ego’s die denken dat ze het beter weten en het Nederlandse volk vertegenwoordigen, maar een lange houdbaarheidsdatum hebben ze meestal niet – behalve de PVV van Geert Wilders, die een vaste achterban bij rechts lijkt te hebben uitgebouwd”, zegt Krouwel.

Wie van deze situatie tot dusver het meest profiteerde, is premier Mark Rutte. Zijn VVD profileerde zich sinds begin deze eeuw steevast als ‘enige gematigd alternatief voor populistisch rechts’. “Deze strijd heeft links verzwakt en maakt het heel moeilijk om de liberale VVD nu van de troon te stoten”, duidt Krouwel.

Of zijn deze Statenverkiezingen straks toch het begin van een keerpunt? Als de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks een succes zou worden, kan de Eerste Kamer een laboratorium worden voor een gezamenlijk progressief kartel bij de volgende Tweede Kamer-verkiezingen, in 2025.

Tenzij de regering eerder struikelt over het stikstofdossier. Maar een voortijdige val ziet Krouwel niet snel gebeuren: “Ik zie voorlopig geen alternatief voor Rutte. Hij regeert pragmatisch, dus meer geld voor de uitkoop van boeren. En welke Nederlander zegt nou nee tegenover geld? Ik heb er nog nooit zo eentje ontmoet (lacht).”