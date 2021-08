Nederland start zondag met coronacontroles aan Belgische grens

Reizigers die vanaf zondag naar Nederland willen, zullen een geldige coronapass moeten voorlegen aan de Belgisch-Nederlandse grens. Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse Koninklijke Marechaussee, een tak van de militaire politie. Een volledig vaccinatiebewijs, een bewijs van herstel of een negatieve PCR-test die minder dan 48 uur oud is volstaat om het land binnen te mogen. Een sneltest of zelftest kan ook, als die 24 voor het vertrek is afgenomen.

Er komen geen fysieke controleposten aan de Belgische grens, maar mobiele teams die de controles zullen uitvoeren, aldus de woordvoerder van de Nederlandse Marechaussee. Reizigers die geen geldige coronapass bijhebben, krijgen een boete van 96 euro.

Aan de Nederlandse grens met Duitsland komen er geen controles. De Europese risicogebieden bevinden zich voornamelijk in het zuiden, nu Spanje en Portugal bijna volldig rood of oranje kleuren, net als Zuid-Frankrijk en de Italiaanse eilanden Sicilië en Sardinië. Nederland is niet het eerste land dat begint met coronacontroles, eerder kondigde onder andere Frankrijk en Duitsland aan inkomende reizigers te controleren op hun coronacertificaten.