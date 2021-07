Nederland procedeert tegen neergeschoten Peter R. de Vries: ‘Toont angst van autoriteiten’

“Ik vind dit onvoorstelbaar”, zegt advocaat Peter Schouten, de werkgever van De Vries als kroongetuige-vertrouwenspersoon. “Dit toont aan hoe bang de autoriteiten zijn voor Peter, zelfs nu hij met een kogel in zijn hoofd in het ziekenhuis ligt.”

Afgelopen week maandag, daags voor de aanslag, besliste de Commissie van Toezicht op het Gevangeniswezen dat Peter R. de Vries wel bezoekrecht toekomt, en dat hij “moet worden gezien als een geprivilegieerde persoon” die de kroongetuige in detentie mag bezoeken zonder toezicht of afluisterapparatuur.

“Ik belde Peter kort voor de aanslag met dit goede nieuws”, zegt Schouten, de advocaat van Nabil B. “Peter is nooit zo scheutig met complimenten, maar hij zei tijdens dat telefoongesprek: ‘Ik ben trots op je. Schouten Legal tegen de staat: drie-nul.’”

Advocatentelefoon

Twee keer eerder wonnen de advocaten Peter Schouten en Onno de Jong een geschil tegen de staat over de rechten van Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. De eerste keer kregen zij van de rechter gelijk dat De Vries Nabil B. in de gevangenis mag bellen met een ‘advocatentelefoon’ die niet kan worden afgeluisterd.

Tegen dit vonnis ging de staat in hoger beroep. Ook die zaak verloor de staat. Het gerechtshof oordeelde dat De Vries’ telefoonnummer als geheimhoudersnummer in het nummerherkenningssysteem van de Dienst Justitiële Inrichtingen diende te worden opgenomen, zodat hij rechtstreeks met de kroongetuige kan spreken.

Afgelopen week wonnen de advocaten van Nabil B. een procedure bij de Commissie van Toezicht, waar een gedetineerde kan klagen over beslissingen van een gevangenisdirecteur. De Commissie oordeelt dat De Vries ook fysiek moet worden toegelaten tot de geheime locatie waar Nabil B. gedetineerd zit, om in persoon met de kroongetuige te kunnen spreken zonder dat deze gesprekken worden afgeluisterd.

‘Elke millimiter bevechten’

“Wij moeten elke millimeter bevechten”, zegt Schouten, die benadrukt dat de staat en het verdedigingsteam van Nabil B. hetzelfde doel hebben, “namelijk de kroongetuige naar een goed einde van het Marengoproces leiden”, maar dat hun team voortdurend wordt tegengewerkt.

De landsadvocaat heeft namens de directeur van het verblijf waar Nabil B. vast zit (de locatie moet om veiligheidsredenen geheim blijven) afgelopen maandag beroep aangetekend tegen De Vries’ bezoekrecht bij de Beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De gevangenisdirecteur beroept zich op het feit dat ‘vertrouwenspersonen’ wettelijk niet vallen onder het rijtje geprivilegieerde personen die zonder toezicht contact met gedetineerden mogen onderhouden. Bovendien zou De Vries een bedreiging zijn voor ‘het handhaven van de veiligheid en openbare orde binnen de inrichting’.

De voorzieningenrechter schreef in zijn vonnis, eind vorig jaar, echter dat de kroongetuige in het Marengoproces deel uitmaakt van een strafzaak “met een bijzonder karakter, waarbij het bepalen van een mediastrategie noodzakelijkerwijs deel uitmaakt van de door de advocaat te bepalen juridische processtrategie”, en dat De Vries om die reden vrijelijk toegang tot de kroongetuige moet kunnen hebben.

Uitstel

De landsadvocaat verzoekt namens de betrokken gevangenisdirecteur de behandeling van het ingestelde beroep voor onbepaalde tijd uit te stellen, “gezien voornoemde gebeurtenissen” – de aanslag op Peter R. de Vries.

“Het verdedigingsteam stemt niet in met dit uitstel”, zegt Schouten. “Ik ga de Beroepscommissie vragen dit met spoed te behandelen. Op de uitspraak, vorige week, dat Peter – na een maandenlange strijd – wel bij Nabil op bezoek mag, had de staat maar op één fatsoenlijke manier kunnen reageren: zodra de heer De Vries weer is hersteld, is hij in onze gevangenis van harte welkom.”