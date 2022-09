Nederland overweegt waarschuwing bij vlees- en vliegreclame. Volgt ons land? ‘Dat is best mogelijk’

De Nederlandse adverteerders beloven in de toekomst streng toe te kijken op hoe ze reclame maken voor vlees en vliegreizen. Zal zo’n zelfregulering een effect hebben?

“Ja, in zekere zin wel. Op zijn minst zal het bewustwording creëren bij adverteerders zelf. Dat blijkt bijvoorbeeld in de sector van de kindervoeding, waar ik zelf veel onderzoek naar doe. Daar zien we dat zelfregulering van reclamemakers en regels van de overheid effect hebben. Ouders zijn zich bewuster van wat ze kopen en bedrijven gaan niet om het even wat adverteren of produceren.

“Zo merk je dat bedrijven proberen om de nutriscore te bespelen: ze sleutelen een beetje aan hun product om van een C-score naar een B-score te gaan. Dat lijkt wat op het systeem omzeilen, maar het toont ook wel dat ze er oog voor hebben.”

Weten we eigenlijk of waarschuwingsboodschappen zoals ‘bier met liefde gebrouwen drink je met verstand’ of ‘geld lenen kost ook geld’ werken?

“Uit onderzoek weten we dat ze werken als ze voldoende opvallen. Dat is meteen een van de redenen waarom producenten vaak proberen het zo onopvallend mogelijk weer te geven.”

Mogen we dit soort (zelf)regulering ook in ons land verwachten?

“Ja. Voor zulke zaken volgen we vaak net na Nederland. Denk aan de richtlijnen die bestaan rond influencermarketing: dat bestond al langer in Nederland, nu ook in België. Maar wat zie je dan wel: die regels bij ons zijn strenger.”

Docent marketing en voeding Tim Smits (KU Leuven). Beeld rv

Zou het een goede zaak zijn?

“In zekere zin wel. Eigenlijk gaat het over de mate waarin consumenten doorhebben of een artikel duurzaam is of niet. We weten uit onderzoek dat die gepercipieerde duurzaamheid niet altijd overeenstemt met de echte duurzaamheid. Vaak hebben mensen niet door hoe schadelijk het product is dat ze kopen. Als reclame ertoe kan bijdragen dat mensen zich daar bewuster van worden, lijkt mij dat goed.”

Is zelfregulering vanuit de sector wel de beste oplossing? Is de overheid niet beter geplaatst om regels op te leggen?

“Dat is sowieso mijn eigen ervaring bij marketing voor kindervoeding. Ik heb me al vaak geërgerd aan de zelfregulering vanuit de sector: je merkt dat de sector probeert om zo klein mogelijke stapjes te zetten, het is als een processie van Echternach.

“Aan de andere kant snap ik dat wel. Als er nieuwe regels komen voor reclame voor producten - hier vlees en vliegreizen - waarvoor dat voordien nog niet het geval was, dan is dat een grote stap. Mocht het de overheid zijn die deze regels oplegt, zou als het ware een bom ontploffen. Dat de sector eerst zelf regels kan ontwikkelen, maakt die stap kleiner.”

Zijn we op weg naar een beperking van reclame voor alle schadelijke producten?

(denkt na) “Hoe verder dat gaat, hoe moeilijker het wordt. Kijk naar tabaksreclame: het heeft decennia geduurd vooraleer die verboden werd, hoewel het heel duidelijk is dat roken schadelijk is. Tussen voeding en gezondheid bestaat ook een duidelijke link, maar het is niet dat je de temperatuur op aarde met een graad doet stijgen door één steak te eten. Die link wordt almaar meer flou, dus is het ook lastiger om de regulering ervan door te voeren.

“Mijn hoop is vooral dat we niet enkel de evidente vormen van reclame, zoals op televisie of in kranten, gaan reguleren en daarbij andere vormen van reclame vergeten, zoals product placement (commerciële producten die opvallend in beeld komen in films of series, PG). Als we dat doen, zal het geld binnen de reclamewereld zich daarop enten.”