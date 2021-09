Nederland neemt afscheid van 1,5 meter afstand, wel vaker coronatoegangsbewijs

Hoewel de 1,5 meter-samenleving misschien in werkelijkheid al geen praktijk meer is, wordt de stap voor Nederland wel een symbolische. Sinds de afkondiging van de afstandsregel in maart 2020 was het voorschrift dé centrale norm in het ‘nieuwe normaal’.

Coronatoegangsbewijs

Dat wil niet zeggen dat het Nederlandse kabinet dinsdag, als er weer een persconferentie is waarop premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de nieuwe besluiten zullen toelichten, een al te uitbundig feestje zal durven vieren. Want de vrijheden komen met een veiligheidsriem: het corona toegangsbewijs, de Nederlandse variant van het Covid Safe Ticket of ook de coronapas. Bij evenementen, festivals, in de horeca, in de bioscoop, bij profsportwedstrijden, in het theater: de befaamde QR-code wordt het toegangsticket, ook als het samenkomsten zijn met minder dan 75 personen.

Het demissionaire kabinet had eerder al aangekondigd dat het coronatoegangsbewijs, dat aantoont dat iemand gevaccineerd is of hersteld is of negatief heeft getest op het coronavirus, mogelijk breder zou worden toegepast. De protesten tegen dat voornemen klinken intussen al weken luid in Nederland. Vooral de horeca vreest teruglopende aantallen bezoekers, nog los van chaos of onmin bij het checken van de bewijzen.

Premier Mark Rutte bij zijn aankomst zondag voor het Catshuisberaad over de coronamaatregelen. Beeld ANP

Kritiek

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zal in de Tweede Kamer nog moeten vechten voor steun, want een eerder voorstel – om mensen een eigen bijdrage per test van 7,50 euro te laten betalen- werd overboord gezet. In de Eerste Kamer was er helemaal geen meerderheid voor, in de Tweede Kamer steunden alleen de partijen VVD, CDA, D66 en het nieuwe, kleine Volt het. Maar ook met een gratis test is de kritiek niet verstomd. PVV, FvD en BBB zullen zich luid laten horen, maar ook PvdA en ChristenUnie toonden zich al kritisch. De zweem van vaccinatiedrang, dwang of op z’n minst een maatschappelijke tweedeling liggen op de loer, klinkt het.

Bovendien klinkt de kritiek dat het kabinet met twee maten meet: wél ruim baan voor profvoetbalwedstrijden en bijvoorbeeld de Formule 1 in Zandvoort, géén theatervoorstellingen met een fractie van die bezoekersaantallen. Het protest daarover zwol zaterdag nog aan: in tien gemeenten kwamen volgens de organisatie 150.000 mensen op de been, onder het mom van ‘Unmute Us’.

Nachtleven

Voor nachtclubs is er volgens ingewijden nog geen goed nieuws. Horecagelegenheden moeten tussen middernacht en 6.00 uur 's ochtends de deuren gesloten houden, en dat blijft voorlopig zo.

Verder blijft in het openbaar vervoer in Nederland een mondmasker voorlopig nog verplicht. Enkel daar, want de mondmaskerplicht vervalt wel op alle andere plekken. Het advies om indien mogelijk thuis te werken zou wel nog blijven gelden, maar ‘milder’: in principe wordt werken op kantoor weer de norm, tenzij thuiswerken kan. Dinsdag worden definitief de knopen doorgehakt.

Deelnemers aan de protestmars Unmute Us in Amsterdam zaterdag. In tien steden gingen mensen de straat op namens de Nederlandse evenementensector uit protest tegen de huidige coronamaatregelen. Beeld ANP

Vaccineren

Nederland stevent intussen af op een vaccinatiegraad van zo’n 85 procent – een hoog gemiddelde, ook wereldwijd gezien. Toch zal De Jonge pleiten dat meer mensen zich laten vaccineren. Nog zo’n 1,8 miljoen Nederlandse 18-plussers heeft geen vaccinatie of immuniteit opgebouwd. “Dat kan in het najaar de kapotte en uitgeputte zorg weer in het werk storten. En een piek in het aantal ziekenhuisopnames kan zij echt niet meer aan”, aldus de minister.

Het kabinet kijkt ook nauwgezet naar een land als Denemarken, dat vrijdag alle coronaregels losliet. Iedere versoepeling vanaf 25 september zal in ieder geval met een waarschuwing gepaard gaan als kleine-lettertjes-bij-een-aankoop: als het virus weer terrein wint, kunnen maatregelen weer worden opgelegd. Tegelijkertijd weet het kabinet goed dat de vermoeidheid groot is en het geduld over en weer tussen wel en niet-gevaccineerden op de proef wordt gesteld.