Nederland levert Dave De Kock over aan ons land: wat we nu weten over de dood van kleuter Dean (4)

Waarover gaat deze zaak?

De 35-jarige Belg Dave De Kock zat in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de 4-jarige jongen Dean Verberckmoes. Het lichaam van Dean werd op 17 januari in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland. De Kock werd eerder die dag opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht.

Dean werd in België ontvoerd, maar er is nog geen zekerheid over waar en hoe hij om het leven kwam.

Wat is er vandaag beslist?

De Kock zit momenteel in Nederland in de cel. De onderzoeksrechter in Dendermonde vroeg zijn overlevering voor de moord op en ontvoering van Dean Verberckmoes.

De Kock kreeg vanmiddag definitief te horen dat hij aan ons land wordt overgeleverd. De Kock had zich hiertegen verzet. Hij stelde dat hem in de zaak alleen schuldig verzuim kan verweten worden. Volgens de verdediging van De Kock zouden de omstandigheden in de gevangenis in ons land mensonwaardig zijn, in het bijzonder de toegang tot gezondheidszorg voor gedetineerden.

Jef Vermassen, de advocaat van de moeder van Dean Verberckmoes (4), wilde dan weer dat De Kock zich moest verantwoorden voor een Belgisch assisenhof. “De straffen in Nederland, het spijt me, dat is niemendal. Ik had een eerdere zaak van een meisje in Turnhout dat is ontvoerd en meegenomen naar Nederland waar ze een nacht lang werd verkracht en mishandeld. Ze heeft het overleefd, maar bleef zwaar getraumatiseerd achter. De daders hebben in Nederland tien en vijftien jaar gekregen. Dat is niet serieus.”

Wat weten we over de laatste dagen van Dean?

Op vrijdag 14 januari plaatst Dave De Kock om 1.13 uur een recente foto op Facebook waarop hij zijn vriendin Romy W. zoent. Zij zet er een hartje onder. Op dat moment weet ze dat De Kock met de vierjarige Dean Verberckmoes vertrokken is. Op maandag 17 januari zal het lichaam van de kleuter gevonden worden.

Is dit de eerste keer dat De Kock in aanraking komt met het gerecht?

Neen, in 2008 maakte De Kock al een eerste slachtoffer. De 2-jarige Miguel was bont en blauw geslagen, op de grond gegooid en van de trap geduwd voor hij overleed in het ziekenhuis. “Misschien speelde ik wel wat te ruw met hem”, verklaarde De Kock, die de feiten ontkende maar in 2010 tot tien jaar cel werd veroordeeld voor onmenselijke behandeling.

