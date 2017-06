Nederland aansprakelijk voor dood ruim 300 mannen in Srebrenica

Share De slachtoffers van Srebrenica zijn vandaag weer doodgegaan

Het gaat om de dood van de mannen die als laatsten op de VN-compound zaten. De Nederlandse militairen van Dutchbat, die in het kader van een VN-missie in de Bosnië stad aanwezig waren, handelden onrechtmatig door te blijven meewerken aan hun evacuatie door Bosnisch-Servische soldaten, aldus het hof.



Tegelijk weet het hof niet zeker of de Bosnische Serviërs de moslimmannen niet alsnog zouden hebben vermoord als ze hen op de compound hadden ontdekt. Daarom krijgen de nabestaanden 30 procent van de geleden schade vergoed.



De rechtbank behandelde de zaak in beroep. In juli 2014 oordeelde een rechter al dat de Nederlandse staat verantwoordelijkheid draagt voor de dood van de mannen die in de militaire basis hadden gezeten.



De zaak was aangespannen door ruim 6.000 nabestaanden. De Moeders van Srebrenica hebben de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de dood van mannen in de weerbare leeftijd die vergeefs bescherming zochten op de VN-compound van Dutchbat in Srebrenica tegen de Bosnische Serviërs. Zij hoopten op een schadevergoeding.