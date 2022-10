Neanderthalers leefden in kleine groepen en worstelden met inteelt

In het Altaj-gebergte, aan de grens van hun verspreidingsgebied, leefden de neanderthalers tussen de 59.000 en 51.000 jaar geleden een beetje zoals groepen gorilla’s dat nu doen, schetsen wetenschappers onder leiding van de kersverse Nobelprijswinnaar Svante Pääbo van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in vakblad Nature. Een soort bij wie het verval zich langzaam in hun DNA ophoopte, door te veel voortplanting met nabije verwanten.

De vrouwen vertrokken al dan niet vrijwillig naar andere stammen, is de deelontdekking die de onderzoekers het liefst benadrukken. Maar eigenlijk was dat al min of meer bekend, zegt archeoloog Gerrit Dusseldorp (Universiteit Leiden) na lezing van de studie. Zo stuitten opgravers in de Spaanse grot El Sidrón op een sinistere vindplaats: een groep neanderthalers die was opgegeten door kannibalen. Ook daar bleek het vrouwelijke DNA veel rijker dan dat van de mannen. Een teken dat de mannen bij hun stam bleven, terwijl de vrouwen kennelijk bij andere groepen belandden.

Min of meer familie

Het beeld van de wegkwijnende neanderthaler sluit aan bij een nieuwe trend onder kenners, zegt Dusseldorp, die de omslag in denken vorig jaar in een vakblad signaleerde. “Vroeger dachten we dat de neanderthaler verdween door concurrentie met de moderne mens. Tegenwoordig neigen veel onderzoekers naar demografische factoren.” De neanderthalers gingen in die visie niet ten onder doordat de moderne mens zijn jachtterrein afpikte of het wild opraakte, maar doordat ze niet genoeg kinderen kregen.

De groep van Pääbo analyseerde tanden, kiezen en botresten van in totaal dertien neanderthalers, die ergens tussen de 59.000 en de 51.000 jaar geleden in Siberië leefden. Onder hen een vader en een dochter, en een vrouw en een jongen die in de tweede graad verwant waren – neef en nicht, tante en neefje, of misschien oma en kleinzoon. Een duidelijke aanwijzing dat de neanderthalers min of meer een familie vormden, al kan het best zijn dat sommige van de dertien anderen eeuwen of zelfs millennia na elkaar leefden.

Aangeboren defecten

Ook in moderne tijden komen vrouwen terecht bij andere familiegroepen door uithuwelijking, ruil, of zelfs ordinaire handel of roof. Soms kan zo’n huwelijk als sociale lijm dienen tussen verschillende stammen of families. Mogelijk ging dat bij de neanderthalers ook zo, oppert de Ierse geneticus Lara Cassidy in een commentaar.

Maar wat vooral in het oog springt, is het knagende verval. Veel groter dan twintig kunnen de groepen niet zijn geweest. Dit plaatst ze genetisch op dezelfde voet als de met uitsterven bedreigde gorilla’s van Afrika, blijkt uit de grafieken die Pääbo’s groep opstelde. In hun DNA droegen de neanderthalers steeds meer en almaar langere stukken genetische wartaal – wat zich in de praktijk kan hebben vertaald naar meer bevattelijkheid voor ziekte, verminderde vruchtbaarheid en aangeboren defecten zoals vergroeiingen en doofheid.

Het goede nieuws is dat experts dergelijke kwesties steeds beter kunnen ontrafelen, vindt archeoloog Van Dusseldorp. “Tot voor kort was het DNA van een neanderthaler een soort wetenschappelijke curiositeit. Nu kun je er al echt gebruik van maken om statistische uitspraken te doen en hypotheses te toetsen.”