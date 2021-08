Nazomer op komst? Mogelijk stijgt kwik weer na volgende week

Deze ochtend is het zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas. Elders zijn er opklaringen met lokale nevel. Lokaal vallen er al enkele buitjes. Vanaf de middag neemt de kans op buien toe. Een donderslag is niet uitgesloten. In het noordwesten van het land wordt het wel droger met meer opklaringen. We halen 14 graden in de Hoge Ardennen tot 20 graden in het centrum bij een matige of aan zee vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen.

‘s Avonds en in het begin van de nacht is het wisselend bewolkt. Na middernacht wordt het overwegend zwaarbewolkt en bestaat de kans op enkele buitjes.

Morgenochtend wordt het in de loop van de dag zwaarbewolkt met wat lichte regen of buien. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 19 graden in Vlaanderen.

Ook begin volgende week is er nog kans op buien, vooral in het oosten van het land. Vanaf woensdag wordt het droger.

Nazomer

En nog beter: na volgende week lijkt er nog een nazomer aan te komen. Mogelijk wordt het in de tweede week van september (ruim) warmer dan 20 graden, meldt het weerplatform Meteovista. Er is 60 procent kans dat de zuidenwinden zullen toenemen, waardoor de temperaturen dan (ruim) boven de 20 graden stijgen. Zomerse temperaturen van 25 graden zijn zelfs niet geheel uitgesloten: er is een kans van ongeveer 20 procent.

Voorlopig moesten we het stellen met een kwakkelzomer. De afgelopen tijd zorgde de noordenwind ervoor dat het niet al te warm was en ook vanaf woensdag is de kans op winden uit noordelijke richtingen groot. De kans op zomerhitte is daardoor nihil, maar met voldoende zon komen de maxima wel rond of lokaal net boven 20 graden uit. Daarmee is de middagtemperatuur vrij normaal voor begin september, aldus Meteovista.

In september kon het in het verleden al tropisch warm worden. Zo werd vorig jaar op 15 september het hitterecord voor die maand verbroken met 34,3 graden in Ukkel.