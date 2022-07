NAVO verslikt zich in ‘Russische salade’. En dat is – een beetje – de schuld van een Belg

Het was even schrikken voor diplomaten en journalisten toen ze deze week hun menukaart voor de NAVO-top in Madrid onder ogen kregen. Helemaal bovenaan prijkte een ‘Russische salade’ (8 euro). Nogal gek, als je weet dat de NAVO-top in het teken stond van de Russische invasie in Oekraïne en het antwoord daarop van de alliantie.

On the media center menu at the NATO summit in Madrid… pic.twitter.com/nECEYguLFt — Sabine Siebold (@sasilink) 28 juni 2022

De Russische salade – een combinatie van groenten, aardappelen en een lichte mayonaisedressing – is een populair gerecht in Spanje, maar als feestelijke entree voor de NAVO-top bleek het toch niet helemaal gepast. Dat begrepen ze in Madrid ook al snel: op donderdag, de tweede dag van de conferentie, werd de Russische salade op het menu plots omgedoopt tot ‘traditionele salade’. Diplomatisch gezien iets minder pikant, zeg maar.

Met dumplings

De Spaanse chef José Andrés ging nog een stap verder door tijdens een galadiner voor de NAVO-leiders een ‘Oekraïense salade’ te serveren, een Russische salade met dumplings eraan toegevoegd. Een handigheidje dat men in Spanje, zo leert een artikel in The Guardian donderdag, trouwens al langer toepast. In heel wat Spaanse restaurants is de Russische salade onlangs omgedoopt tot ‘Oekraïense salade’ of een ‘salade Kiev’.

Een van de eersten was restaurant Mesón Martín, gevestigd in Zaragoza. “Vrienden, we hebben besloten om de naam van de beroemde salade te veranderen”, kondigde het restaurant eind februari al aan op sociale media. “Vanaf vandaag zult u de Kiev-salade op onze menukaart vinden, uit solidariteit met de bevolking van Oekraïne.”

Een korte zoektocht op Wikipedia leert trouwens: de Russische salade is de creatie van een Franse Belg, Lucien Olivier (1838-’83). Aan het eind van de negentiende eeuw toverde Olivier als chef-kok in het prestigieuze restaurant Hermitage, gelegen in het centrum van Moskou, een nieuw gerecht uit zijn mouw met groenten, aardappelen en mayonaise. Al voegde Olivier ook wel nog onder meer kaviaar, gerookte eend en kappertjes toe aan het geheel.

Zijn salade – in het Engels geregeld ‘Olivier salad’ genoemd – was zo’n doorslaand succes bij de beau monde van het tsaristische Rusland dat Olivier het recept van zijn dressing jarenlang geheim hield. Een van zijn klanten was de Russische schrijver Ivan Turgenev. (Er bestaat ook een alternatieve theorie, waarin de Russische salade wordt uitgevonden door de Italiaanse kok van de Britse koningin Victoria.)

French Fries

Nog dit: het is niet de eerste keer dat de naam van een populair gerecht wordt aangepast vanwege politieke heibel. In 2003 werden de frieten in de cafetaria’s van het Amerikaans Congres van ‘French Fries’ omgedoopt in ‘Freedom Fries’. De Republikeinen waren te verontwaardigd over het Franse verzet tegen de invasie van Irak.

In een reactie vertelde de Franse ambassadeur in Washington, Nathalie Loiseau, destijds dat ze zich alleen met ‘ernstige zaken’ bezighield en dat frieten eigenlijk uit België afkomstig zijn. Waarvoor dank en hulde.