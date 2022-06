NAVO-chef en Johnson: ‘Oorlog in Oekraïne kan lang duren’

“We moeten ons voorbereiden op het feit dat het jaren kan duren. We moeten Oekraïne niet opgeven”, aldus Stoltenberg zondag tegen Bild. “Ook al zijn de kosten hoog, niet alleen voor militaire steun, ook door stijgende energie- en voedselprijzen.”

Tijdens een NAVO-top in Madrid later deze maand wordt een nieuw steunpakket voor Oekraïne besproken. Dat moet het land helpen bij de overgang van oude wapens uit het sovjettijdperk naar modern westers wapentuig, zei Stoltenberg eerder deze week. De levering van moderne wapens aan Oekraïense troepen vergroot volgens hem de kans dat de Oekraïense Donbas-regio wordt bevrijd van Russische bezetting.

Ook Johnson benadrukt dat andere landen Oekraïne moeten blijven steunen. “Het is van belang dat Oekraïne sneller wapens, uitrusting, munitie en training krijgt dan de aanvaller”, schrijft Johnson in een opiniestuk in The Sunday Times. “Tijd speelt een essentiële rol”, stelt de Britse premier. “Alles hangt ervan af of Oekraïne sneller in staat is om zijn grondgebied te verdedigen dan dat Rusland in staat is opnieuw aan te vallen”.

Het nieuwe hoofd van het Britse leger, generaal Patrick Sanders, heeft zijn troepen intussen opgeroepen zich voor te bereiden op de mogelijkheid dat ze in de toekomst opnieuw oorlog moeten voeren in Europa. Het leger moet volgens Sanders klaarstaan “om de hernieuwde dreiging vanuit Rusland het hoofd te bieden”.

Sanders zegt dat de wereld veranderd is sinds de invasie op 24 februari. “Er is nu een dringende noodzaak om een leger te vormen dat in staat is om naast onze bondgenoten te vechten en Rusland te verslaan”, luidt het.