Navalny start juridisch gevecht om niet in de hel van strafkolonie IK-6 te belanden

Een rechtbank in Moskou begon dinsdag met de behandeling van het beroep van Navalny tegen zijn veroordeling, maar de rechter besloot de zitting tot 24 mei te verdagen na protesten van de oppositieleider. Navalny eiste dat hij de audiotapes van het vonnis te horen krijgt, zodat hij die kan vergelijken met de schriftelijke versie.

Bovendien had zijn familie juist toestemming voor een bezoek gekregen en dat wilde hij niet missen. “Ze gaan me naar een kamp met streng regime sturen, dus dat bezoek is dringend”, zei hij. “Op 24 mei mag u mij keurig veroordelen en zal ik daarheen vertrekken”, voegde hij er spottend aan toe.

Navalny kreeg de nieuwe straf omdat hij zou hebben gesjoemeld met bijdragen aan zijn anticorruptieorganisatie FBK, die ironisch genoeg door de autoriteiten tot een extremistische organisatie is verklaard. Daarnaast zou hij een rechter hebben beledigd.

Het staat vrijwel vast dat de rechter het vonnis zal bevestigen. Sinds hij begin vorig jaar terugkeerde uit Berlijn waar hij herstelde van een mislukte poging van de Russische geheime dienst om hem te vergiftigen, zijn de autoriteiten bezig hem het zwijgen op te leggen door hem hem zo lang mogelijk achter de tralies te krijgen.

Hij zit nu vast in een kamp met gewoon regime, van waaruit hij nog regelmatig van zich laat horen via zijn advocaten. Maar dat wordt lastiger als hij wordt overgeplaatst naar een strenger strafkamp. Naar verluidt zijn de autoriteiten van plan hem naar de strafkolonie IK-6 in Melechovo in de regio Vladimir te sturen. Volgens Navalny zijn ze daar, zonder het vonnis af te wachten, al begonnen speciaal voor hem een “gevangenis binnen de gevangenis” op te tuigen.

Martelingen

Het strafkamp heeft een slechte naam. Volgens Vladimir Osetsjkin, de oprichter van Gulagu.net, een organisatie die zich inzet voor de rechten van gevangenen, maakt het personeel van het kamp zich schuldig aan martelingen, vernederingen en zelfs verkrachtingen.

Die zouden zich volgens voormalige gevangenen afspelen in een apart gebouw waar de medische afdeling gevestigd is. De bewakers zouden daarbij worden geholpen door een brigade van gedetineerden in ruil voor soepeler behandeling en de belofte van vervroegde vrijlating. In het verleden zouden al verscheidene gevangenen zijn gestorven als gevolg van martelpraktijken. Volgens de leiding zouden zij een natuurlijke dood zijn gestorven, maar later bleek dat zij sporen van ernstige mishandeling vertoonden.

Als Navalny inderdaad naar Melechovo wordt gestuurd, is het de vraag of de leiding van het kamp het zal aandurven hem ook bloot te stellen aan mishandelingen, wegens zijn bekendheid in de hele wereld. Hoe hij zal worden behandeld, hangt volgens Osetsjkin af van maar één iemand, president Poetin. Maar volgens hem staat wel vast dat de autoriteiten zeker zullen proberen hem zoveel mogelijk te isoleren van de andere gevangenen en de buitenwereld.