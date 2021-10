Navalny moet in strafkamp een groene broek dragen, omdat hij ‘gevaarlijk’ is

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft officieel de status van ‘extremist’ en ‘terrorist’ gekregen van de leiding van het strafkamp waarin hij sinds maart dit jaar vastzit. Het goede nieuws is volgens Navalny wel dat hij niet meer als ‘vluchtgevaarlijk’ wordt beschouwd.

Navalny maakte het bizarre nieuws maandag bekend via zijn Instagram-account dat door medewerkers van de oppositieleider wordt beheerd. Hij geeft die informatie door via zijn advocaten.

Navalny moest onlangs in het strafkamp IK-2 voor een commissie verschijnen die unaniem besloot hem te bestempelen als iemand die een ‘extremistische en terroristische ideologie’ uitdraagt. In de praktijk betekent het dat hij een broek moet dragen met een groene streep erop. Daaruit kunnen medegevangenen en het personeel opmaken dat zij met een gevaarlijk persoon te maken hebben.

Het is onduidelijk wat de autoriteiten met deze nieuwe maatregel beogen. Eerder dit jaar werden Navalny's anti-corruptieorganisatie en zijn actiegroep voor mensenrechten al tot extremistische organisaties bestempeld, waarmee ze in dezelfde categorie kwamen als terreurgroepen als Islamitische Staat.

Complete organisatie opgedoekt

Dat was voor zijn medewerkers het signaal Navalny's complete organisatie op te doeken uit vrees dat iedereen die daarbij betrokken was zou worden opgepakt. Eerder deze maand werd een reeks naaste medewerkers van Navalny officieel aangeklaagd, maar de meesten hadden inmiddels de benen genomen naar het buitenland.

Navalny was wel opgetogen dat de commissie had besloten hem niet meer als 'vluchtgevaarlijk’ te beschouwen. Dat hield in dat bewakers hem 's nachts ieder uur wakker maakten waarna hij moest bevestigen dat hij niet uit het kamp was ontsnapt. ‘Dit is goed nieuws’, liet Navalny weten. Volgens hem kwamen de nachtelijke controles neer op ‘marteling’.

Vluchtrisico

Daar is hij nu vanaf. ‘De controles voor ‘extremisten’ en ‘terroristen’ zijn veel lichter dan voor gevangenen met een vluchtrisico. Niemand houdt hen in de gaten'. ‘Ik was eerst bang dat ik het portret van president Poetin zou moeten kussen of de uitspraken van (voormalig premier) Medvedev uit het hoofd zou moeten reciteren, maar dat is niet gebeurd. Er hangt nu alleen een bordje boven mijn brits dat ik een terrorist ben’.

Een rechter veroordeelde Navalny begin dit jaar tot het uitzitten van een eerdere, voorwaardelijke straf, toen hij terugkeerde uit Berlijn waar hij in een ziekenhuis was opgenomen na een poging van de Russische geheime diensten hem te vergiftigen. Volgens de autoriteiten had hij in die tijd verzuimd zich wekelijks te melden bij de politie.

Net als zijn medewerkers werd ook hij vorige week aangeklaagd. Dat zou kunnen betekenen dat hij er nog eens tien jaar celstraf bij krijgt.