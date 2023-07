Natuurlijk is 2,4 graden opwarming veel te veel. Maar het is niet het einde van de wereld dat sommigen ervan maken

Dat ze nieuwe schoenen wilde kopen, vertelde een vriendin. Maar of dat nog de moeite was? Een grapje, waarmee ze wilde zeggen: wie het nieuws over hitterecords, branden en nu weer smeltend poolijs een beetje volgt, zou zich voor minder afvragen of in het aanschijn van de nakende apocalyps nieuw schoeisel de investering waard is.

Ook VN-baas António Guterres schuwt de apocalyptische retoriek niet. “Het tijdperk van global warming is voorbij”, sprak Guterres recent nog een oppeppend woordje. “Nu is het tijdperk van global boiling aangebroken. Het is angstaanjagend en het is nog maar het begin.”

‘Klimaatangst’ wint in wetenschappelijke kringen aan belangstelling. Volgens een studie in The Lancet Planetary Health voelt ruim de helft van de jongeren zich angstig, triest en machteloos als het over klimaatverandering gaat. Sommige klimaatwetenschappers merken op dat ze stilaan een vettere kluif hebben aan discussies met doemdenkers dan met klimaatontkenners.

Angst verlamt, weten psychologen. De dagelijkse dosis gesneuvelde records en extreem weer wordt daarom bij voorkeur opgediend op een bedje van hoop en gevoel van controle. Die redenen om hoopvol te zijn, zijn er wel degelijk, maar blijven te vaak onderbelicht.

Op basis van het huidige klimaatbeleid en de meest geloofwaardige beloftes, stevenen we tegen het einde van de eeuw af op een opwarming met 1,7 tot 3 graden Celsius. Met 2,4 graden als beste schatting. Tot niet zo heel lang geleden zetten scenario’s zonder klimaatbeleid ons nog op koers voor 3,2 tot 5,4 graden opwarming. Dat onheil is inmiddels veel minder waarschijnlijk geworden.

Natuurlijk is 2,4 graden opwarming veel te veel. Zeker als je ziet wat de gevolgen nu al zijn, bij ‘slechts’ 1,2 graad opwarming. We hebben er alle belang bij de opwarming tot anderhalve graad of twee graden te beperken. Maar zelfs als we die grenzen overschrijden, is dat niet het einde van de wereld dat sommigen ervan maken. Elke tiende graad opwarming die we kunnen vermijden blijft het waard om voor te vechten. Elke vermeden ton uitstoot voorkomt erger.

Overal ter wereld werken knappe koppen aan oplossingen om de uitstoot naar nul te krijgen. Ook dat stemt hoopvol. Sommige staan nog verre van op punt, andere wachten alleen nog op beleid dat hun grootschalige uitrol versnelt.

Het is lastig schipperen tussen wijzen op urgentie en hoopvol blijven. Wie te alarmistisch is, heet een doemprofeet te zijn die kickt op ‘klimaatporno’. Wie de redenen voor klimaatoptimisme te enthousiast bezingt, lijkt blij te zijn met een dode mus en de problemen te minimaliseren.

Ja, er gebeurt nog te weinig en het gaat te traag, maar de tanker verandert wel van koers. Ja, de toestand is zeer ernstig, maar ’t is nog al nie naar de wuppe.

Dus ja, koop vooral nog nieuwe schoenen. Omdat we mensen nodig hebben die zich het vuur uit de sloffen lopen om slimme klimaatoplossingen te bedenken, die meestappen in klimaatmarsen, en die overheden met een schop onder de kont aansporen tot ambitieus klimaatbeleid.