Natuurherstelwet haalt het met hakken over de sloot: ‘Dit is een aanzienlijke afzwakking’

Het Europees Parlement heeft de omstreden natuurherstelwet goedgekeurd, waarmee Europa klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit wil tegengaan. Een heuglijke dag voor klimaat en natuur volgens voorstanders, al waren een rist aanpassingen nodig.

“Deze wet is ook goed voor wie ertegen gestemd heeft”, zei het zichtbaar geëmotioneerde, socialistische Europarlementslid César Luena, hoofdrapporteur voor de natuurherstelwet. Die raakte na een rist aanpassingen en onder gejuich en applaus goedgekeurd met 336 stemmen voor, 300 tegen en 13 onthoudingen. Behoorlijk nipt, al werd de vrees dat het op een paar stemmen aan zou komen niet bewaarheid.

De natuurherstelwet is een hoeksteen van de Europese Green Deal. Het doel is om op ten minste 20 procent van het Europees grondgebied de natuur te herstellen tegen 2030, en dat tegen 2050 uit te breiden tot alle ecosystemen. Dat natuurherstel moet niet alleen binnen de nu al door Europa beschermde Natura 2000-gebieden gebeuren, maar ook daarbuiten.

Het beloofde spannend te worden, want de tegenstanders van de wet voerden de voorbije maanden hevig campagne. Vooral de Europese Volkspartij (EVP), de christendemocratische fractie in het Europees Parlement, was onder impuls van Duits EVP-kopman Manfred Weber tegen, uit vrees voor de impact op de Europese economie en landbouwproductie, zeker in dichtbevolkte en versnipperde gebieden zoals Vlaanderen. De EVP wilde de hele wet afvoeren, maar dat voorstel werd nipt weggestemd. Daarop bogen de Europarlementsleden zich over 136 aanpassingen aan de wet.

“De goedkeuring heeft een hoge prijs”, oordeelt het Wereldnatuurfonds (WWF). “Wat nu voorligt is een aanzienlijke afzwakking van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie, en is ver verwijderd van wat nodig is voor klimaat en biodiversiteit.”

Bezorgde landbouwers

Natuurverenigingen hekelen onder meer dat plannen om drooggelegde veengebieden in landbouwgebied te herstellen zijn afgezwakt. Ook andere doelstellingen rond het verhogen van biodiversiteit in landbouwgebied, zoals het opkrikken van akkervogelpopulaties en meer ruimte voor natuur, haalden de uiteindelijke tekst niet.

“Dat lijkt voor de landbouwsector winst op korte termijn”, oordeelt bioloog Olivier Honnay (KU Leuven). “Maar als je weet dat bijvoorbeeld die veengebieden veel koolstof opslaan, en belangrijke buffers zijn tegen droogte en overstroming, hypothekeert zo’n afzwakking net de robuustheid van onze landbouw op langere termijn.”

Tegelijk stipt Honnay aan dat de bezorgdheden van landbouworganisaties begrijpelijk zijn. “Heel wat te herstellen natuur ligt in landbouwgebied. Het is normaal dat boeren zich afvragen wat de impact daarvan zal zijn op opbrengsten en inkomsten.”

Een van de cruciale punten in de natuurherstelwet is het zogenoemde verslechteringsverbod, dat bepaalt dat natuur er niet meer op mag achteruit gaan. Landbouworganisaties zoals Boerenbond vrezen dat zo’n verbod vergunningen op de helling zal zetten.

Dat verslechteringsverbod is nu fel afgezwakt: het zou enkel nog in de Natura 2000-gebieden gelden en niet daarbuiten, en is niet langer een resultaatsverbintenis maar een inspanningsverbintenis. Dat maakt het volgens Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) minder afdwingbaar voor de rechter. “We hebben enkele belangrijke slagen binnengehaald die de wet meer in de richting van de Vlaamse bezorgdheden doen opschuiven”, zegt Vandenkendelaere, die desondanks tegen stemde. “De fundamenten van de tekst blijven problematisch.”

Geen boterham minder

In de wet is nu ook een soort ‘noodrem’ voorzien. Hebben de maatregelen een te grote impact op landbouwproductie, voedselprijzen of vergunningen, dan wordt tijdelijk de pauzeknop ingedrukt. De precieze socio-economische impact en de impact op voedselproductie zal beter moeten worden doorgerekend.

De impact op de voedselzekerheid was een belangrijk argument van sommige tegenstanders van de wet. Honnay verwacht dat we door de natuurherstelwet geen boterham minder zullen eten. “Een groot deel van ons landbouwareaal dient voor veevoeder”, zegt Honnay. “Maakt er wat landbouwgrond plaats voor natuur, dan kunnen we dat makkelijk opvangen door wat meer plantaardig te gaan eten, wat we sowieso zouden moeten doen.”

Ondanks de toegiften overheerst bij de voorstanders van de wet vooral blijdschap en opluchting, en ook WWF heeft het over “een hoopvol en moedig signaal”. “Dat de wet er überhaupt komt, is een huzarenstukje waar we best trots op mogen zijn”, vindt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit).

Nu het Europees Parlement zich heeft uitgesproken, starten onderhandelingen tussen de lidstaten, de Commissie en het Parlement om de wet in de finale plooi te leggen. Die onderhandelingen zouden tegen het eind van het jaar rond moeten zijn. “Het belangrijkste is dat we nu aan tafel kunnen”, zegt Europarlementslid Sara Mathieu (Groen). “Pogingen om de toekomst van klimaat, natuur en economie op het spel te zetten, zijn gelukkig mislukt.”

Ook volgens Honnay is het belang van de goedkeuring niet te onderschatten. “80 procent van onze natuur is in slechte staat en Vlaamse wetgeving om die beter te beschermen, blijft dode letter. Als we nog natuur willen overhouden, is het duidelijk dat we Europese wetgeving nodig hebben als stok achter de deur.”