Natuurherstel, zonnepanelen en afwezigheden: Zuhal Demir gaat een moeilijke lente tegemoet

Het stikstofdossier is nog maar net wat gaan liggen of Zuhal Demir (N-VA) belandt opnieuw volop in de schijnwerpers. Ditmaal niet door één, maar door een hele resem aan dossiers die haar richting uitwijzen. Intussen groeit ook de kritiek over haar aanpak.

Een simpele zoekopdracht in de persdatabanken naar de term ‘Zuhal Demir’ toont het al aan: de minister van Omgeving en Energie (N-VA) was de afgelopen dagen niet uit de aandacht weg te slaan. Mediaschuw is ze nooit geweest, maar alleen daar ligt het niet aan. Doordat haar kabinet de leiding heeft in tal van milieu- en energiedossiers, moet ze deze lente nu eenmaal volop aan de bak.

Te beginnen met de Europese Natuurherstelwet. Om de natuur en biodiversiteit niet alleen te beschermen, maar ook te herstellen, wil de Europese Unie de lidstaten geleidelijk aan hogere normen opleggen. Tegen 2030 zou dat betekenen dat 20 procent van de natuurgebieden hersteld moeten zijn. De commissie kan die normen tegen 2050 nog gradueel verstrengen. Let wel op: het gaat hier niet alleen om erkende natuurgebieden. Ook stedelijke zones of plaatsen waar aan landbouw gedaan wordt, komen in aanmerking voor herstel.

“Ik begrijp waarom deze maatregel ook wel ‘stikstof in het kwadraat’ wordt genoemd, want de tekst heeft verregaande gevolgen voor alle plaatsen waar we natuur vinden”, aldus professor milieurecht Kurt Deketelaere (KU Leuven). Een eerste analyse van het agentschap Natuur en Bos bevestigt dat vooral industrie en landbouw de impact van de maatregel zullen voelen. Lees: hun vergunningen komen opnieuw in het vizier.

Nadat eerder al coalitiepartners cd&v en Open Vld aan de alarmbel trokken, beloofde ook N-VA te strijden voor een afzwakking van de maatregel. Concreet wil de Vlaamse regering dat ze alleen nog maar geldt in speciale beschermingszones en dat Europa rekening houdt met onze dichtbevolkte omgeving en versnipperde natuur. Als bevoegd minister is het eerst en vooral aan Demir om een uitweg te vinden.

Groenestroomcertificaten

Terwijl de Vlaamse regering daar tenminste nog aan hetzelfde zeel trekt, valt dat niet te zeggen over de groenestroomcertificaten. Dat zijn subsidies die de Vlaamse regering in het verleden in het leven heeft geroepen voor bedrijven die zonnepanelen aankochten. Het plan is al langer om 1,3 miljard euro te besparen door de subsidies stop te zetten voor bedrijven bij wie de installatiekosten intussen terugbetaald zijn.

Demir verkondigde eerst dat de maatregel de 200 grootste bedrijven zou treffen, maar volgens een nieuwe steekproef van haar kabinet gaat het over maximaal 880 bedrijven. ODE Vlaanderen, de sectororganisatie voor duurzame energie, heeft het dan weer over 2.000 bedrijven. De vraag is nog maar of dat welles-nietesspelletje iets anders dan hoofdpijn oplevert wanneer het vrijdag op de regeringstafel belandt. Demirs collega in de regering Bart Somers (Open Vld) liet alvast weten het plan in zijn huidige vorm niet langer te steunen.

Op de achtergrond ijveren ook thema’s als grondwater en parkendecreet om de titel van volgende stikstofdossier. Onder de noemer van de ‘Fit for 55’-Green Deal komt er daarnaast de komende maanden nog tal van Europese regelgeving op ons land af. Een daarvan is het verstrengde systeem voor de verkoop van emissierechten en daaraan gekoppelde Social Deal dat het Europees Parlement dinsdag goedkeurde.

Zowel cd&v als Open Vld stemden voor, N-VA tegen. Het pakket aan maatregelen moet wel nog door de verschillende lidstaten goedgekeurd worden. Omdat België in de EU pas een positie kan innemen als ook de deelstaatregeringen akkoord gaan, is de kans groot dat we ons bij die stemming moeten onthouden.

Dwarskoppen

En dat is niet de eerste keer. Enkele weken geleden ontdekte Knack dat België zich al zeven keer moest onthouden van stemmingen over de Green Deal. Telkens gebeurde dat onder de impuls van de Vlaamse regering. Professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent) liet er in een column in De Standaard geen twijfel over bestaan: “Onder Vlaamse druk zit België nu in het kamp van de dwarskoppen, in het gezelschap van Bulgarije, Tsjechië of Polen.”

Het helpt niet dat Demir schittert in afwezigheid. Volgens Knack daagde ze al bij zes van de negen raden niet op. Zelf wijst ze naar haar drukke agenda als verklaring. “Europa wil een Belgisch standpunt”, tweette ze. “Dat betekent dat je als grootste deelstaat gewoon geen effect kan hebben op die discussies.”

“Ze stelt het voor alsof ze daar alleen naartoe moet gaan om iets goed te keuren dat al is beslist”, aldus professor Europese politiek Steven Van Hecke (KU Leuven). “Maar dat klopt niet. Door niet naar die raden te gaan,mist ze een kans om haar collega’s uit andere lidstaten te leren kennen en hen te overtuigen van haar standpunten in regelgeving die nog niet beslist is.”

Voor de Natuurherstelwet dreigt hetzelfde scenario. Aangezien Groen en Ecolo in de federale regering wél sterk voorstander zijn van de wet, is de kans klein dat ons land met een gezamenlijk standpunt naar de volgende Europese raad in juni trekt. Een overleg woensdag leverde in ieder geval niets op. Demir zegt intussen met Nederland en Finland te praten over een gezamenlijk standpunt.

Maar die gesprekken vervangen de zoektocht naar een Belgisch standpunt niet, aldus Van Hecke. “Als we geen intern akkoord vinden, moeten we ons hoe dan ook onthouden van de stemming. Je kunt dan alleen maar een kaars aansteken en hopen dat die landen jouw gevoeligheden blijven verdedigen.”