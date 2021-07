Natuurgeweld in Londen treft nu eens niet de arme, maar de rijke wijken

Extreme weersomstandigheden raken nogal eens het arme deel van de bevolking, maar in Londen is nu het tegenovergestelde gebeurd. Chique wijken in de Britse hoofdstad kregen maandagavond na een ‘bijbelse regenval’ te maken met een kleine watersnoodramp. Mogelijk werd de wateroverlast verergerd door de ondergrondse bouwwoede van multimiljonairs.

Door een stortbui liepen kelders en metrostations onder en veranderden straten in rivieren, onder meer de bekende Portobello Road in Notting Hill. De welvarende wijk Kensington werd het zwaarst geraakt, maar ook inwoners van luxewijken als Chelsea, St John’s Wood, Maida Vale, Westminster en Belgravia liepen waterschade op, alsmede het lagergelegen deel van de intellectuelenwijk Hampstead in het noorden van de stad en de zuidwestelijk gelegen tennisbuurt Wimbledon.

Tientallen bewoners van kelderwoningen, waar vroeger bedienden woonden, moesten overnachten bij familie, vrienden of in buurtcentra. Aan de voet van Primrose Hill gingen mensen zwemmen in de meertjes die waren ontstaan. Zeer treurig was de watersnood voor Queen-gitarist Brian May. In de kelder van diens villa ter waarde van 8 miljoen euro lagen veel jeugdherinneringen. Jeugdfoto’s van de 73-jarige rockster dreven in het regenwater dat zich met rioolwater had gemengd.

Het vermoeden bestaat dat de enorme regenval past bij de extreme weersomstandigheden die steeds vaker voorkomen door klimaatverandering. Op zijn Instagrampagina wees May op een mogelijke oorzaak voor de grote overlast in de gewilde wijken: megakelders. Omdat ruimte schaars is, zijn de superrijken afgelopen decennium ondergronds gegaan. Ze hebben kelders van twee of zelfs drie verdiepingen laten aanleggen. Daarin bevinden zich onder meer bioscopen, gymzalen, musea, garages en zwembaden. Uit een onderzoek is gebleken dat er zeker 376 ondergrondse zwembaden zijn in Londen.

Het resulteert in ‘kelderoorlogen’, omdat de vereiste bouwwerkzaamheden flinke overlast kunnen veroorzaken voor omwonenden. May voert er al jaren campagne tegen, waarbij hij wordt gesteund door onder meer Dynasty-ster Joan Collins en collega-gitarist Jimmy Page. Laatstgenoemde sleepte zijn buurman Robbie Williams voor de rechter, om diens graafplannen tegen te gaan.

Bij protesten tegen de ‘ijsbergwoningen’ is behalve op geluidsoverlast, ook gewezen op de gevolgen voor de afwatering. “Het bestuur van The Royal Borough of Kensington and Chelsea is jaren geleden gewaarschuwd dat de aanleg van deze diepe kelders de ondergrondse waterafvoer verhindert”, zo schreef een woedende May op Instagram. Het stadsdeel, dat financieel wel vaart bij het afgeven van bouwvergunningen, heeft gezegd dat er geen verband bestaat tussen de luxebunkers en de wateroverlast. Er zijn geen ondergelopen megakelders gemeld – waarschijnlijk zijn die afdoende beschermd tegen wateroverlast.