Natste maand juli in veertig jaar

De zon scheen in totaal amper 170 uur en 9 minuten, terwijl we in juli normaal ruim 203 uur zonneschijn krijgen. Met die 170 uur doet juli slechter dan juni, mei en zelfs april. Dat was ook te merken aan de temperaturen. Er werden 24 lentedagen (maximum boven 20 graden), slechts 3 zomerdagen en geen enkele tropische dag (maximum boven 30 graden) geregistreerd. De vorige julimaand zonder tropische dagen dateert van 2017.

Dat juli ook natter was dan normaal, is geen verrassing. In Ukkel werd in totaal 166,5 millimeter neerslag gemeten, meer dan dubbel zoveel als normaal (76,9 mm). Daarmee komt juli op de vijfde plaats in de rangschikking van natste julimaanden ooit. Het is van 1980 geleden dat we een juli met meer regen hadden. Opmerkelijk is dat er heel grote verschillen zitten in de neerslaghoeveelheden. Zo was 15 juli voor Ukkel de natste dag met 58,9 millimeter neerslag. In grote delen van het land viel de grootste neerslaghoeveelheid op 14 juli. Die dag viel er in vier meetpunten meer dan 100 millimeter. Het record was voor Hockai (Stavelot) waar toen 179 millimeter viel, meer dus dan in Ukkel in een hele maand.