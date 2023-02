Nationale banken gaan zwaar in het rood: gaat u dat straks ook voelen?

Vorige week maakte de ECB bekend dat ze in 2022 voor het eerst sinds lang geen winst maakte. De situatie voor onze nationale bank is nog erger: die rekent op een verlies van 600 tot 800 miljoen euro. Daar moet u als belastingbetaler niet rechtstreeks voor opdraaien, maar er is nog het issue rond de transfers naar private banken.

Waarom wordt er verlies geboekt door de Nationale Bank?

Jarenlang was de beleidsrente uitzonderlijk laag, zelfs negatief. Die beleidsrente bepaalt hoeveel banken kunnen krijgen als ze geld deponeren bij de nationale bank. Toen de economie gestimuleerd moest worden, was het belangrijk om zoveel mogelijk geld in omloop te brengen. En dus om de banken te ontmoedigen geld te deponeren bij de ECB. Integendeel, het werd aangemoedigd dat zij het geld zoveel mogelijk zouden uitlenen aan hun klanten om te investeren in bijvoorbeeld hun zaak of hun woning. En dus werden de banken als het ware gestraft als ze het geld deponeerden bij de nationale bank met een tarief van 0,5 procent op het geld dat ze in bewaring gaven.

Maar in 2021 dook plots een gigantische inflatie op, onder andere door de oorlog in Oekraïne. Alle producten werden veel duurder. Om ervoor te zorgen dat deze prijzen niet zouden blijven stijgen, was het belangrijk om de vraag naar goederen en diensten te temperen. En dus minder geld in omloop te brengen. Dat kan gestuurd worden door de Europese Centrale Bank via een stijging van de beleidsrente. In stapjes ging het van -0,5 naar 2,5 procent. Zo werd het voor banken opeens interessant om geld te deponeren bij de ECB: zij kregen er nu 2,5 procent voor in plaats van dat ze ervoor moesten betalen. Dat leidde ook tot hogere rentes voor de consumenten die een woning wilden kopen. En dus werd de economie gedwongen vertraagd.

De rente die de banken kregen voor het stallen van hun geld moest betaald worden door de nationale banken van de Europese lidstaten. De obligaties die het in bezit had en die het aangekocht had toen de rentes laag stonden, volstonden niet meer om deze rentebedragen te betalen. Dat leidde tot tekorten op de resultatenrekening. Voor het eerst in zijn geschiedenis moest de Nationale Bank van België zo een verlies optekenen: 600 tot 800 miljoen euro.

Hoe moet de Nationale Bank dat geld betalen? Komt dat van de belastingbetaler?

In eerste instantie niet. De Nationale Bank heeft de helft van zijn winst die het de voorbije jaren geboekt heeft, uitgekeerd in de vorm van dividenden aan de aandeelhouders. Dat is voor de helft de Belgische staat en voor de andere helft privépersonen. Maar uit voorzorg besliste de Bank om in 2016 zijn reserveringsbeleid te wijzigen en vanaf dan telkens de helft van de winst opzij te zetten als financiële buffer bij verliezen. Intussen is die buffer aangegroeid tot 7,08 miljard euro. In 2022 werd hij voor het eerst aangesproken. Zo blijft er nog altijd een dikke 6 miljard euro over.

Hoelang kan de Nationale Bank nog verder als de rente zo hoog blijft?

De Nationale Bank verwacht zelf dat ze tot 2027 met verliezen geconfronteerd zal worden, om daarna weer winst te boeken. In zo’n scenario dreigt het totaal verlies op te lopen tot 9 miljard euro, waardoor de financiële buffers dus niet zouden volstaan. In zo’n scenario wordt de Bank geconfronteerd met een negatief eigen vermogen. Als dat bij een gewoon bedrijf het geval zou zijn, dan dreigt het faillissement tenzij er geld wordt bijgepompt. Maar omdat de Nationale Bank voor de helft in handen is van private partijen is dat nagenoeg onmogelijk.

Gelukkig is de NBB geen normaal bedrijf. Als deze buffers niet volstaan, vormt dat voor de stabiliteit van een centrale bank geen onmiddellijk probleem. Ze kan met een negatief vermogen werken, tenminste als het over een tijdelijke situatie gaat. De kans dat wij dus ooit als belastingbetaler hiervoor moeten opdraaien, is onbestaande. Maar op extra ontvangsten voor de schatkist zullen we de volgende jaren niet moeten rekenen. In zekere zin betalen wij dus wel voor deze transfer naar de private banken.

Private banken krijgen van de centrale bank dus zomaar geld om er niks mee te doen. Over hoeveel geld gaat het en waarom is dat zo?

Paul De Grauwe, professor economie aan de London School of Economics, berekende dat die pot in 2023 voor de volledige eurozone minstens 92 miljard euro bedraagt, de kans is groot dat die nog aandikt tot 140 miljard. Als we het op Belgische schaal bekijken, dan kost elke verhoging van de beleidsrente met 0,25 procentpunten de Nationale Bank jaarlijks 310 miljoen euro. Met andere woorden, de stijging van 3 procentpunten komt neer op een jaarlijkse kost van 3,7 miljard euro.

Professor De Grauwe trekt dan ook fel van leer tegen dit systeem. “140 miljard euro, dat is bijna evenveel als de som van alle uitgaven van de Europese Unie in 2023, die 168 miljard euro bedroegen”, stelt hij in een column in De Morgen. Hij spreekt dan ook onomwonden over subsidies voor de banken en pleit voor een ander systeem: financiële instellingen verplichten om meer tegoeden aan te houden.

Kampt enkel de Belgische Nationale Bank met dit probleem?

Nee, de beleidsrente wordt bepaald door de ECB en dus ligt die bij alle landen in de eurozone op 2,5 procent. Econoom Daniel Gros, bestuurder van de denktank European Center for Policy Studies, voorspelt voor de Duitse Bundesbank een verlies van 26 miljard euro in 2023, voor de Banque de France 17 miljard, voor de Banca d’Italia 9 miljard en voor de Nederlandsche Bank 5 miljard.