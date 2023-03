Nationaal Volkscongres China: democratische volksvergadering of ‘applausmachine’?

Zondag begint in Peking het Nationaal Volkscongres van China. De regering legt verantwoording af aan het tandeloze parlement, nieuwe ministers treden aan en er worden wetsvoorstellen besproken. Waar draait het Volkscongres om?

Wat is het Volkscongres?

Het is een vertrouwde lentebode in de eerste week van maart: het grootste plein ter wereld, het Plein van de Hemelse Vrede in de Chinese hoofdstad Peking, verandert in een gigantische parkeerplaats voor de touringcars waarmee bijna drieduizend bestuurders, politici en bekende Chinezen uit alle windstreken arriveren. Zij gaan bijna twee weken met elkaar vergaderen in de Grote Hal van Het Volk.

In China heet dit belangrijke politieke evenement ‘de Twee Vergaderingen’. Naast volksvertegenwoordigers komt ook een adviesorgaan bijeen van beroemdheden, zakenmensen, academici en afgevaardigden van andere politieke partijen dan de Communistische Partij. Die mogen de overheid suggesties doen, terwijl het parlement instemt met de benoemingen, wetgeving en grondwetswijzigingen die de partijtop heeft voorgekookt.

Deze gecombineerde vergadering wordt beschouwd als ‘democratische supervisie’ op de staat, maar omdat de afgevaardigden vrijwel nooit tegenstemmen, heeft het Nationaal Volkscongres van China (NPC) de bijnaam ‘applausmachine’.

Wat is het verschil tussen dit congres en het Partijcongres?

Het Partijcongres, dat eens in de vijf jaar wordt gehouden, heeft veel meer gewicht: daar worden de grote politieke lijnen uitgezet. Dat is in oktober 2022 gebeurd en het NPC gaat nu met de uitvoering aan de slag.

De scheiding tussen de regering en de Communistische Partij was in China altijd al cosmetisch, maar onder partijleider Xi Jinping is die splitsing afgebroken ten faveure van de partij. Dat wil niet zeggen dat het NPC onbelangrijk is, want Xi gebruikt de vergadering regelmatig als lanceerplatform voor onverwachte beleidsdaden.

Iemand passeert een portret van de Chinese president Xi Jinping in het Museum van de Communistische Partij van China. Beeld AFP

Tijdens het NPC van 2018 werd de grondwet gewijzigd om de beperkingen van de termijn voor zijn presidentschap af te schaffen, zodat hij eindeloos kan aanblijven. En in 2020, toen het NPC wegens de pandemie werd uitgesteld tot mei, werd er onverwacht een omstreden Nationale Veiligheidswet voor Hongkong doorheen gejaagd. Dit jaar staat een ingrijpende herschikking van belangrijke staats- en partijinstituties op de agenda om de Partij meer grip te geven op de ministeries.

Waar letten buitenlandse waarnemers op?

Op kernwoorden in speeches, cijfertjes en poppetjes. China-watchers spellen elk woord van de werkrapporten van de premier en andere bestuurders, omdat in dit ondoorzichtige politieke systeem de kleinste accentverschuiving in het overheidsjargon grote veranderingen kan aankondigen. Het politieke modewoord dit jaar is tongchou, dat zoveel wil zeggen als ‘coördinatie en planning’ en samenhangt met de voorgenomen reorganisatie van de ministeries.

Vaste prik zijn statistieken, zoals economische prognoses en het defensiebudget. Het NPC houdt gelijke tred met machtswisselingen in de partijtop. Omdat die tijdens het recente Partijcongres is vernieuwd, vertrekken politici die destijds geen promotie hebben gemaakt tijdens dit NPC. De wereld maakt kennis met een nieuwe Chinese premier, een nieuwe defensieminister en een vers economisch team dat moet zorgen dat de Chinese economie harder groeit dan de magere 3 procent van vorig jaar.

Waar kijken Chinezen naar?

Naar dezelfde zaken als buitenlandse waarnemers, maar ze hebben bijzondere aandacht voor de onderwerpen die hun leven rechtstreeks beïnvloeden, zoals de verhitte discussie om het lage geboortecijfer omhoog te krijgen.

Gewone burgers worden met allerlei veiligheidsmaatregelen weggehouden uit de buurt van de vergaderingen. Op televisie is een NPC een lust voor het oog. De delegaties van etnische minderheden, leiders van religieuze gemeenschappen, boeren en fabrieksarbeiders zijn zo samengesteld dat het kleurrijke tafereel de indruk wekt dat alle groepen in de samenleving in Beijing meepraten. Een ander tijdverdrijf: kijken of de staatsmedia volksvertegenwoordigers in beeld brengen die zijn weggedommeld tijdens de ellenlange redevoeringen.