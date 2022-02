Nathalie Meskens presenteert ‘Paradijs zoekt personeel’: ‘Het is geen Gordon Ramsay-show met een hotel dat op instorten staat’

Tijdens de grijze februaridagen serveert VTM ons tweemaal per week zon, zee én zes Belgische duo’s die graag de nieuwe uitbater willen worden van een tropisch luxehotel, volgens de zender ‘de allerleukste job ter wereld’. Voor de opnames van dat nieuwe programma, Paradijs zoekt personeel getiteld, verbleef presentatrice Nathalie Meskens met haar man en twee baby’s wekenlang op het Afrikaanse eiland Zanzibar. Oók niet de allerstomste job ter wereld.

Nathalie Meskens: “Ik denk dat veel mensen weleens fantaseren over hoe het zou zijn om iets heel anders te gaan doen met hun leven, maar in dit programma zijn twaalf mensen écht bereid om die stap te zetten. Het is geen spelletje, het duo dat wint zal zijn bestaan hier in België voor minstens een jaar volledig achter zich laten om het Zanziblue-hotel te gaan bestieren.”

Ik ben eens op zoek gegaan naar negatieve recensies over dat hotel en…

“Ja, die zijn er bijna niet. Het is geen Gordon Ramsay-show met een hotel dat op instorten staat, het is een superchique en uitstekend gerund boutique hotel. De eigenaren, een Roemeens koppel, hebben hun droom gebouwd en leggen de lat dan ook hoog voor het nieuwe managementteam. De duo’s doorlopen eerst verschillende stages om alle facetten te leren, van schoonmaken tot excursies organiseren, daarna komen er BV’s als proefgasten. Nadien gaat het hotel echt open voor het publiek én gaan ook de eigenaren zelf undercover als gasten.”

Uit de fijne HBO-serie The White Lotus leerde ik dat dit soort paradijzen een magneet zijn voor rijke psychopaten en onuitstaanbaar verwende krengen.

“Dat viel hier mee, al hadden de kandidaten natuurlijk wel te maken met kritische gasten, er was bijvoorbeeld een man die écht niet tevreden was met zijn kamer en zijn matras. We hebben ook de BV’s aangemoedigd om het de duo’s niet te makkelijk te maken, zodat ze nú konden leren en niet later tegen de muur zouden botsen.”

Je bent zelf restaurantuitbater geweest. Wat maakt een goede manager?

“Het belangrijkste: een goede manager behandelt zijn gasten én zijn personeel zoals hij zelf behandeld zou willen worden. Zelf vond ik het moeilijkste dat je er te veel vanuit gaat dat iedereen hetzelfde denkt als jij. Dingen die voor jou heel logisch zijn, zijn dat voor andere mensen helemaal niet. Je moet iedereen goed leren kennen, want ieder mens heeft een andere aanpak nodig.

“Tegelijk loopt daar een moeilijke grens. Omdat we zo’n klein zaakje waren, voelde het team bijna als familie, en was ik volledig geshockeerd toen bleek dat een van de personeelsleden een greep in de kas had gedaan. ‘Natuurlijk kan zoiets gebeuren’, reageerden anderen, maar ik was er emotioneel kapot van.”

Wat is het meest memorabele hotel waar je zelf ooit sliep?

“Ik ben heel avontuurlijk, maar kan slecht tegen insecten. In Cambodja hadden we een slaapplek in houten barakken boven het water. Het zag er hip uit, kostte maar 5 dollar per nacht en boven elk bed hing een grote ventilator. Maar op het moment dat ik die ventilator uitzette, hoorde ik direct overal om mij heen kakkerlakken feestjes bouwen. Ik hield het een tijd vol, maar toen ik er een in de verpakking van mijn malariapillen hoorde kruipen, ging ik volledig bananas. We hebben onze spullen gepakt, zijn halsoverkop vertrokken en hebben door de straten gezworven tot de zon op kwam.”

Dan toch liever een mooi boutique hotel.

“Ja, al hebben we op Zanzibar in het hotel waar we met de programmamakers verbleven ook kakkerlakken aangetroffen, dus, helaas, ze wonen overal, zelfs in het paradijs.”

