Natalia (37) zat wekenlang vast in de belegerde staalfabriek in Marioepol: ‘Ik was bang dat alles zou instorten’

Natalia Usmanova (37) is een van de eerste burgers die geëvacueerd konden worden uit het laatste Oekraïense bolwerk in de havenstad, die verder helemaal in handen is van Russische troepen. Zo vertelde ze aan persbureau Reuters hoe het stof op haar neerregende tijdens de Russische bombardementen op de staalfabriek.

“Ik vreesde dat de bunker het niet zo houden”, zei Usmanova. “Ik was doodsbang. Toen de bunker begon te schudden en te beven, werd ik hysterisch. Mijn man kan het getuigen. Ik was zo bang dat hij zou instorten.”

Geen zonlicht en amper zuurstof

Usmanova vertelde in het dorpje Bezimenne, op 30 kilometer ten oosten van Marioepol, ook hoe ze lang de zon niet zag. Hoe er amper zuurstof was onder de grond en de angst regeerde.

“Je kan je niet voorstellen wat we meegemaakt hebben”, zei ze. “De gruwel. Ik heb mijn hele leven in de fabriek gewerkt, maar wat we nu gezien hebben, was gewoon vreselijk.”

Usmanova is een van de burgers die afgelopen weekend met een konvooi van bussen uit de door de Russen belegerde staalfabriek konden vertrekken. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hebben ongeveer honderd mensen de fabriek verlaten, vooral vrouwen en kinderen. Ze zouden vandaag in Zaporizja moeten aankomen, een stad die onder controle is van Oekraïne.

Natalia Usmanova. Beeld REUTERS

Voorwaarden

Het waren de eerste burgers die op deze manier geëvacueerd konden worden. “Ik hoop dat maandag aan alle noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan om mensen uit Marioepol te blijven evacueren”, zei hij zondagavond in een videoboodschap.

Volgens Oekraïense bronnen zouden in de bunkers van de staalfabriek alleen al ongeveer 1.000 burgers vastzitten. Rusland spreekt van ongeveer 2.500 mensen, voornamelijk militairen en buitenlandse huurlingen. In heel Marioepol zouden nog 100.000 mensen geblokkeerd zitten.

De Russen belegeren de fabriek al wekenlang. De toestand onder de grond zou intussen erbarmelijk zijn. Volgens de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk zouden er nog amper voedsel, water en medicijnen zijn.

Marioepol is van strategisch belang voor de Russen, vanwege de ligging vlakbij de Krim. Die werd in 2014 al door Russische troepen geannexeerd.