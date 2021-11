Nasa stelt terugkeer van astronauten op de maan uit naar ‘op z’n vroegst 2025’

Wie zich verheugd had op een snelle terugkeer van mensen op de maan, moet nog even geduld hebben. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa zegt haar geplande maanlanding minimaal een jaar te moeten uitstellen.

Het hing al even in de spreekwoordelijke lucht, maar nu heeft Nasa het ook bevestigd: het moment dat mensen voor het eerst sinds het Apollo-tijdperk weer voet op de maan zullen zetten, komt ‘op z’n vroegst’ pas in 2025. In de ruimtevaartwereld, waar uitstel aan de orde van de dag is, betekent dit vermoedelijk dat de nieuwe maanlanding nóg later zal plaatsvinden.

Het nieuws werd bekendgemaakt op de eerste persconferentie over het zogeheten Artemisproject sinds de Amerikaanse president Biden het stokje overnam van zijn voorganger Trump.

Controversiële planning

Oorspronkelijk was de bedoeling dat de volgende generatie maanwandelaars, inclusief de eerste vrouw op de maan, al in 2024 zou neerploffen op het grijze gruis van het hemellichaam. Die planning was echter al langer controversieel.

De toenmalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence schoof de datum in 2019 tijdens een toespraak vier jaar naar voren: van 2028 naar 2024. Dat deed hij overigens zonder eerst te overleggen met Nasa. ‘Als onze onderaannemers die doelstelling niet kunnen halen, dan gaan we op zoek naar partners die dat wél kunnen’, waarschuwde hij destijds.

De vermoedelijke aanleiding voor de door Pence aangekondigde vervroeging was dat de regering-Trump de hete adem van de Chinezen in de nek voelde. Dat land voert momenteel de ene na de andere succesvolle maanmissie uit. En ook het Chinese maanprogramma moet uiteindelijk uitmonden in een terugkeer van mensen op het maanoppervlak.

Rechtszaak Jeff Bezos

Bij het nu door Nasa bevestigde uitstel van de geplande maanlanding spelen meerdere factoren een rol. Een van de belangrijkste is de rechtszaak die ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Amazon-miljardair Jeff Bezos heeft aangespannen tegen Nasa.

Bezos maakte bezwaar tegen de aanbestedingsprocedure waarbij Nasa uiteindelijk koos voor het Lunar Starship van Blue Origins concurrent SpaceX, om astronauten naar de maan te vervoeren. Met de aanbesteding ging een hoop geld en prestige gepaard: in totaal gaat het om zo’n 2,89 miljard dollar (2,4 miljard euro).

De rechtszaak werd vorige week door Bezos verloren. Maar omdat de rechter SpaceX tot die tijd had verboden door te werken aan de Lunar Lander, heeft het project in totaal zeven maanden vertraging opgelopen, stelde Nasa-directeur Bill Nelson tijdens de persconferentie.

Artemis I en II

Overigens is de maanlanding niet de eerste Artemisvlucht die in de Nasa-agenda’s omcirkeld staat. Volgend jaar vertrekt naar verwachting eerst missie Artemis I, een onbemande testvlucht naar de maan.

Daarna volgt met Artemis II, rond 2024, een nieuwe missie met astronauten. Die zullen dan zo’n 64.000 kilometer voorbij de maan reizen, het verste dat mensen ooit in de ruimte zijn gekomen.

Pas tijdens missie Artemis III volgt uiteindelijk de daadwerkelijke maanlanding. Dat zal dan ruim vijftig jaar zijn na 14 december 1972, de dag waarop Apollo 17-astronaut Gene Cernan, de tot nu toe laatste mens op de maan, vertrok en in gedragen bewoordingen een terugkeer naar de maan beloofde, uit naam van ‘vrede en hoop voor de gehele mensheid’.