NASA-onderzoekers maken nieuwe boodschap voor buitenaards leven

In de radioboodschap staat in binaire code waar ons zonnestelsel zich ergens in de Melkweg bevindt. Naast gedigitaliseerde afbeeldingen van het zonnestelsel en het aardoppervlak, zitten er ook gedigitaliseerde beelden bij van een man en een vrouw.

Daar hangt ook een uitnodiging aan vast voor eventueel intelligent buitenaards leven om te antwoorden op de boodschap. Op die van 1974 is alleszins nog altijd niet geantwoord.

Ditmaal kan het bericht worden verstuurd vanuit twee opvolgers van de Areciboradiotelescoop in Puerto Rico: de zogenaamde ‘Five hundred meter Aperture Spherical Telescope’ in China en de Allen Telescope Array van het SETI Institute in Noord-Californië.

De boodschap gaat naar een uitgekozen gebied van de Melkweg dat volgens berekeningen de meest waarschijnlijke regio voor ontwikkeld leven is. De boodschap telt 13 pagina’s en kreeg de titel ‘Baken in de Melkweg’ mee. Het gaat om een basisinleiding in wiskunde, scheikunde en biologie en is sterk gebaseerd op het ontwerp van de Areciboboodschap en andere eerdere pogingen om met buitenaards leven in contact te komen.

“De motivatie voor het ontwerp was om zoveel mogelijk informatie over onze samenleving en de menselijke soort in een zo klein mogelijke boodschap over te brengen”, verklaart Jonathan Jiang van NASA. “Met verbeteringen in de digitale technologie kunnen we veel beter doen dan de Areciboboodschap in 1974.”