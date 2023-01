‘Narcistisch’ en ‘een beetje gek’: proces tegen Tesla-CEO Elon Musk gaat van start met kritische juryleden

De aandeelhouderszaak tegen Tesla-CEO Elon Musk kwam dinsdag traag op gang, toen potentiële juryleden die de controversiële techmiljardair afwisselend omschreven als “narcistisch”, “onvoorspelbaar”, “een beetje gek”, “een genie” en “nog zo’n arrogante rijke vent” door de rechter werden ondervraagd over hun onpartijdigheid.

Maar aan het eind van de dag waren negen juryleden geselecteerd om zitting te nemen in de jury voor het proces in San Francisco, dat draait om de vraag of Musk beleggers “miljarden” afhandig heeft gemaakt door in tweets uit 2018 te beweren dat hij financiering had “verzekerd” om de elektrische automaker privé te maken. Vandaag beginnen de openingspleidooien.

De rechtszaak streeft naar een schadevergoeding voor aandeelhouders die Tesla-aandelen hebben gekocht of verkocht in de dagen na de tweets van Musk op 7 augustus 2018. De aandeelhouders hebben de schade niet gespecificeerd, maar zeiden dat de tweets van Musk beleggers “miljarden” hebben gekost.

De bewuste tweets veroorzaakten een enorme stijging in de aandelenkoers van het bedrijf die een week later abrupt eindigde nadat duidelijk werd dat hij toch niet de financiering had om helemaal onafhankelijk te worden. Beleggers klaagden hem vervolgens aan en zeiden dat Tesla-aandelen niet zo sterk in waarde zouden zijn gestegen als hij hem niet het vooruitzicht had geboden om het bedrijf te kopen voor 420 dollar (388 euro) per aandeel.

Alex Spiro, Elon Musks advocaat. Beeld ANP / EPA

De tweet van Musk trok ook de aandacht van de toezichthouders, die concludeerden dat de tweet ongepast was en dat hij loog. In een schikking dwongen ze hem 40 miljoen dollar (37 miljoen euro) te betalen en eisten ze dat hij aftrad als Tesla-voorzitter.

Sindsdien is Musk nog controversiëler geworden met zijn aankoop van Twitter en de daaropvolgende herziening van de regels voor berichten, de sluiting van zijn hoofdkwartier en het ontslag van veel van zijn werknemers.

Thuisbasis van Twitter

Musks advocaten voerden aan dat zijn aanpak van Twitter hem zo berucht had gemaakt in de thuisstad van Twitter, San Francisco, dat hij daar geen eerlijke jury kon krijgen.

Maar rechter Edward Chen van de Amerikaanse rechtbank weigerde Musks verzoek om het proces naar Texas te verplaatsen en in plaats daarvan ondervroegen hij en de advocaten van beide partijen de juryleden die zich in een vragenlijst voorafgaand aan het proces het sterkst over Musk hadden uitgelaten. Potentiële juryleden kregen onder meer de vraag naar hun mening over Musk, en werden gevraagd of ze een Tesla bezitten.

“Ik denk dat hij een beetje van slag is, op persoonlijk vlak,” zei een jurylid, verwijzend naar Musks management van Twitter, dat hij in oktober overnam.

Dat potentiële jurylid en anderen zeiden dat ze hun mening opzij konden zetten en de zaak onpartijdig konden beoordelen als ze werden geselecteerd.

“Ik geloof echt dat je een persoon niet kunt beoordelen totdat je in zijn schoenen staat,” zei een ander potentieel jurylid, die had gezegd dat Musk “narcistisch” leek.

Musk, die mogelijk een getuigenis zal afleggen in het proces, houdt vol dat hij tijdens ontmoetingen met vertegenwoordigers van het Saudi-Arabische openbare investeringsfonds dacht financiële steun te hebben gekregen voor de overname.

De uitkomst van het proces kan afhangen van de interpretatie door de jury van Musks motief voor de tweets, waarvan Chen al heeft besloten dat ze vals waren.