Namen voor hittegolven moet Grieken bewust maken van gevaar ‘sluipmoordenaars’

“Hittegolven maken geen lawaai en je kunt ze niet zien, maar het zijn sluipmoordenaars”, zegt Kostas Lagouvardos, directeur van het Griekse nationale weerinstituut, tegen The Guardian. Hij pleit er daarom voor om het fenomeen, dat door klimaatopwarming de komende jaren steeds vaker zal voorkomen, net als andere extreme weersverschijnselen een naam te geven.

Deze zomer werd Griekenland al geteisterd door twee extreme hittegolven. De tweede duurde meer dan drie weken en verbrak het nationale hitterecord, met een maximumtemperatuur van meer dan 47 graden.

Als gevolg van de droogte woeden al weken hevige bosbranden op verschillende plaatsen in het land. Het op een na grootste eiland Evia werd bijzonder zwaar getroffen en in het binnenland bedreigde het vuur de noordelijke buitenwijken van Athene. Twee brandweermannen kwamen bij het blussen om het leven, tientallen mensen belandden in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen.

Lees ook De bijenhouders van Evia denken aan vluchten voor het klimaat Van Californië tot Jakoetsk: de wereld staat in lichterlaaie

De rechts-conservatieve premier Kyriakos Mitsotakis bood zijn excuses aan voor de vernietigende branden, die hij vooral op Evia niet snel genoeg onder controle kreeg. “De klimaatcrisis staat voor de deur en laat zien dat alles anders moet”, zei Mitsotakis. “De feiten vragen om gedurfde oplossingen.”

Dreigend gevaar

Hittegolven benoemen klinkt nu niet heel gedurfd, maar helpt volgens Eleni Myrivili wel degelijk, zegt ze tegen The Guardian. Myrivili is onlangs aangesteld als ‘hoofd hittebestrijding’ van Athene, een functie die nog in geen enkele andere Europese stad bestaat. “Door hittegolven een naam te geven en te classificeren, begrijpen burgers het dreigende gevaar beter en worden beleidsmakers gestimuleerd hen beter te beschermen.”

Vier jaar geleden is Griekenland al begonnen om winterse stormen namen te geven, nu zouden de hittegolven dus in dezelfde rij van bijnamen uit de Griekse geschiedenis en mythologie (afwisselend mannen en vrouwen) moeten aansluiten. De drempel voor een hittegolf ligt in Griekenland wel een stuk hoger dan in België: alleen een periode van minimaal een week met temperaturen boven de 40 graden vinden de Griekse wetenschappers een naam waard. Bij ons wordt er van een hittegolf gesproken wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen boven de 25 graden gaan, op drie van die dagen moet de dertig graden gehaald worden.

Ook andere Europese landen werden de afgelopen weken gekweld door extreme temperaturen, met op Sicilië een uitschieter naar 48,8 graden. De hitte werd veroorzaakt door een hogedrukgebied vanuit Afrika, iets wat vaker op het schiereiland voorkomt. Italianen geven al jaren namen aan hittegolven. Ditmaal viel de keuze op Lucifer.