Namen pompt, ruimt en maakt zich op voor nieuwe regen

De lokale crisiscel in Namen kwam zondagochtend rond 9 uur bijeen om de schade op te meten. Verschillende straten stonden blank of veranderden in ware modderstromen, een woon-zorgcentrum moest worden ontruimd en de muur van een verlaten villa stortte in door een kleine aardverschuiving. In totaal kon een dertigtal mensen niet in hun woning blijven, uit veiligheidsoverwegingen. Zij moesten elders de nacht doorbrengen. De brandweer heeft intussen meer dan 550 interventies op de teller staan.

Volgens de burgemeester van Namen Maxime Prévot (cdH) ligt de oorzaak van de zware waterschade wellicht aan het slechte onderhoud van de reservebassins langs de autosnelwegen in de buurt van Namen. Hij heeft het Gewest gevraagd om “snel te handelen”, zodat dat euvel wordt verholpen, zegt hij. In de loop van zondagmiddag worden overal containers geplaatst waarin inwoners hun beschadigde inboedel kwijt kunnen. Er is ook versterking gevraagd van het nationaal crisiscentrum en Defensie.