Nakend Oekraïens offensief doet dreiging rond kerncentrale Zaporizja toenemen: ‘Extreem bezorgd’

‘Steeds moeilijker te voorspellen en mogelijk gevaarlijk’, zo noemt de atoomwaakhond van de VN de situatie rond de kerncentrale van Zaporizja. Door het dreigende Oekraïense lenteoffensief houdt de wereld - opnieuw - zijn adem in.

Al maanden lang ligt de kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, pal op de frontlijn tussen het Russische en het Oekraïense leger. Omdat Oekraïne op het punt zou staan om aan zijn grootscheepse lenteoffensief te beginnen, maakt het atoomagentschap van de VN zich grote zorgen. Dit weekend stuurde het dan ook een scherpe waarschuwing uit.

“Ik ben extreem bezorgd over de nucleaire veiligheid en alle risico’s omtrent de kerncentrale”, aldus Rafael Mariano Grossi, het hoofd van het atoomagentschap IAEA in een statement. “We moeten nu handelen om de dreiging van een zwaar nucleair ongeluk het hoofd te bieden en de gevolgen ervan voor de bevolking en het milieu te voorkomen. Deze grote nucleaire site moet worden beschermd.”

Melitopol

Waar of wanneer het offensief precies begint, weet niemand buiten de Oekraïense legerleiding. Maar het is wel duidelijk dat de centrale in een strategisch belangrijk gebied ligt. Volgens analisten kan Melitopol, in het zuiden van de provincie Zaporizja, een van de doelen worden voor de Oekraïense strijdmacht.

Langs de wegen in de regio wordt het Russische leger in het zuiden van Oekraïne bevoorraad. Als de Oekraïners erin slagen om het gebied in handen te krijgen, dan knippen ze die levenslijn door. Om dat te vermijden hebben de Russen in die regio al enorme verdedigingslinies aangelegd.

Het lijkt erop dat de Russische autoriteiten de bezorgdheid van de VN delen. Burgers in de provincie Zaporizja - een van de vier regio’s die door Rusland zijn geannexeerd - hebben al het bevel gekregen om hun huizen te verlaten. Volgens Oekraïne worden ze onder meer naar de havenstad Berdjansk overgebracht, die aan de Zee van Azov ligt.

Personeel

Hoe het ondertussen met het personeel van de kerncentrale zit, is niet helemaal duidelijk. Rusland kreeg de centrale na de invasie vrij snel in handen, maar liet het Oekraïense personeel gewoon verder werken. Volgens het IAEA doet het dat nog steeds, al zijn de omstandigheden steeds moeilijker. De situatie is steeds meer “gespannen, stresserend en uitdagend”, schrijft het agentschap.

Volgens de IAEA zijn de werknemers nog steeds ter plaatse, maar experts van het agentschap hebben wel signalen gekregen dat de evacuatie van de inwoners uit Enerhodar al begonnen is. De meeste personeelsleden wonen met hun gezinnen in die stad. Het IAEA voegt er nog aan toe dat het de situatie zo goed mogelijk opvolgt.

De infrastructuur rond de centrale is sinds het begin van de oorlog al meermaals bestookt. Vorige maand nog werd de vitale stroomtoevoer naar de centrale even afgesloten na een Russische raketaanval. Ook artilleriegranaten slaan nog geregeld rond de nucleaire site in, al is het niet geweten van waar die precies komen. Beide strijdende partijen geven elkaar de schuld.