Nafi Thiam en Noor Vidts scheren hoge toppen op eerste onderdelen zevenkamp

Al na het eerste onderdeel van de zevenkamp op het Europees kampioenschap atletiek in het Duitse München werd de ambitie van Nafi Thiam en Noor Vidts duidelijk. Op de 100 meter horden eindigde Vidts als tweede, op zes honderdsten van de winnares, de Zwitserse Annik Kälin. Thiam strandde op een derde plaats, dicht in de buurt van Vidts en Kälin. Resultaten die kunnen tellen in de eindafrekening.

Rond de middag stond het tweede onderdeel - het hoogspringen - op het programma. Dat is Thiams specialiteit, die zich met een sprong over 1 meter 98 al duidelijk afscheidde van de andere deelnemers. Noor Vidts eindigde andermaal tweede, met een sprong over 1 meter 83. De Nederlandse schaduwfavoriete Anouk Vetter sprong slechts over 1 meter 71, waarmee haar kansen op eindwinst zienderogen slonken.

Noor Vidts (l.) tijdens de 100 meter horden, samen met de Nederlandse Anouk Vetter (r.). Beeld BELGA

Na twee onderdelen staat Thiam afgetekend aan de leiding met 2285 punten, Vidts volgt op een kleine afstand met 2097 punten. Vanavond staan nog het kogelstoten (om 19.49 uur) en de 200 meter sprint (om 21.17 uur) op het programma, morgen volgen het verspringen en het speerwerpen. Op donderdagavond om 21.55 uur vindt de afsluitende 800 meter plaats.