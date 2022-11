Nadia Naji (Groen) na haar bezoek aan de klimaattop in Egypte: ‘Premier De Croo klonk als een foute nonkel op een trouwfeest’

Nadia Naji, covoorzitter van Groen, is net terug van een vierdaags bezoek aan de klimaattop in Egypte. ‘Het is veel meer dan een onderonsje.’

Had u als covoorzitter van Groen iets te zoeken in Egypte?

“Ja, tuurlijk. Ik heb er met groene partijen van over de hele wereld samengezeten én gigantisch veel activisten ontmoet. Ik heb onder meer gesproken met de Congolese Ketsia Patsou. Zij is pas 18 en heeft me verteld hoe de klimaatcrisis niet alleen de weersomstandigheden in haar thuisland beïnvloedt, maar ook de ontwikkelingskansen van meisjes. Door de toenemende droogte moeten ze sneller van school om te helpen op het veld. Ik heb superveel geleerd.”

Een veelgehoorde kritiek op de klimaattoppen is dat ze meer show dan inhoud zijn.

“Ik snap waar die kritiek vandaan komt. Het gaat om een wat ‘mysterieus’ event. Voor mensen thuis is het niet altijd even duidelijk waar al die politici en diplomaten juist mee bezig zijn. Maar dat betekent niet dat die kritiek ook terecht is. De klimaattoppen hebben wel degelijk effect. Neem die van Parijs in 2015, daar is een historisch akkoord gesloten met bijna alle landen ter wereld. En dat kan je alleen doen als je samenkomt en praat. Zo’n top is veel meer dan een ‘onderonsje’.”

Een Belgische delegatie met 125 deelnemers. Dat lijkt veel.

“Dat zijn niet alleen politici, hè. Ons land neemt ook veel ngo’s mee, zodat ze ter plaatse hun stem kunnen laten horen. Egypte is streng als het over de activisten gaat. Van de ngo’s heb ik begrepen dat ze hun ding kunnen doen, maar wel slechts tien minuutjes. En de politie kijkt toe.”

Klopt het dat gaststad Sharm-el-Sheikh aanvoelt als een bezette stad?

“Het voelde er wel … vreemd. De stad is volledig afgesloten door een muur met wachttorens. Een muur van 36 kilometer is dat. Op straat loopt niemand rond. In mijn hotel sprak niemand me aan. Jawel, één man, in de apotheek van het hotel. Hij zei me dat hij de waarheid kon vertellen over Alaa Abd El-Fattah (een gezicht van de Tahrir-revolutie in 2011 die in de gevangenis zit, JVH). Waarop hij begon uit te leggen dat Abd El-Fattah ‘een heel slechte man’ is enzovoorts. Bizar.”

Heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) dan toch gelijk door thuis te blijven?

“Wat helpt zo’n boycot? Door thuis te blijven verander je niks. Ik begrijp het vanuit het standpunt van activisten die vinden dat ze in Egypte niet vrij kunnen werken. Al zijn er dus ook veel activisten die wel afreizen. Voor een minister ligt dat anders. Ik zou Demir aanraden om alsnog te vertrekken. Of blijft ze liever thuis omdat ze zich schaamt voor het Vlaamse klimaatbeleid?”

In zijn toespraak voor de klimaattop vroeg premier Alexander De Croo (Open Vld) aan jongeren om ‘deel van de oplossing’ te zijn van de klimaatcrisis. Een vingerwijzing.

(geïrriteerd) “Ik vond die focus jammer. Je hebt vijf minuten om de wereld toe te spreken als premier. Dat is een enorm privilege. Ik had die tijd anders gebruikt. De Croo vergist zich van vijand. Het zijn net de klimaatjongeren die een bondgenoot zijn. Sorry dat ik het zo zeg, maar de premier klonk in Egypte als een foute nonkel op een trouwfeest die niet meer mee is met de jeugd.”

Zijn boodschap was fout?

“Ik heb al vaker gezegd dat die radicale klimaatacties niet de mijne zijn. Dat ik vandalisme nooit zal steunen. Ik heb het dan meer voor de klimaatspijbelaars op vrijdag. Dat is ook ‘rebellie’ maar op een veel positievere manier. Wat me stoorde aan de speech van premier De Croo was vooral dat hij op zo’n moment net hierop wilde inzoomen. En dus niet op de inhoud van de klimaattop. Hij is normaal nochtans iemand die mee is. Iemand die weet wat op het spel staat vandaag: we moeten de opwarming van de aarde onder 1,5 graad houden. Dat is de hoofdzaak.”

VN-topman Antonio Guterres zegt dat we ‘op de snelweg naar de klimaathel’ zitten.

“Ik zou het niet per se zo zeggen, maar als je elke dag werkt rond klimaatopwarming, dan begrijp ik wel dat de je de ‘grote woorden’ gebruikt om iets urgent te maken.”

In Egypte gaat het onder meer over compensaties voor zuiderse landen. Terecht?

“Het is een feit dat de westerse landen historisch het meest hebben bijgedragen aan de klimaatopwarming. En het zijn de armste landen die daar nu al het meeste last van ondervinden. Kijk naar de overstromingen in Pakistan, waar 33 miljoen mensen op de vlucht zijn. En het is ook in ons eigen belang om ervoor te zorgen dat de strijd tegen de klimaatcrisis overal gevoerd wordt.”

Iets anders: bent u akkoord met de keuze van de regering om minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) naar het WK voetbal in Qatar te sturen?

“Ik vind dat een moeilijke zaak. In de eerste plaats snap ik niet hoe de FIFA uitkomt bij Qatar – maar goed. Ik hoop dat Lahbib dan tijdens haar bezoek aan het WK alle mogelijkheden uitput om te spreken over de slechte arbeidsomstandigheden en het respect voor mensenrechten.”

Hier bent u wel voor een boycot?

“Om eerlijk te zijn: een boycot van het WK zou ik begrijpen. Een internationale klimaattop, daar moet je zijn. Je kan daar iets ten goede veranderen. Op een WK voetbal weet ik dat zo niet.”