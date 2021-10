Nadat auto in de Leie belandde: waarom reden deze vier mensen ‘s nachts zo snel door Gent, in een auto die niet van hen was?

In het centrum van Gent is zaterdagochtend in alle vroegte een auto in de Leie beland. De inzittenden, drie mannen en een vrouw, overleefden het niet. Ze hadden allemaal de Slovaakse nationaliteit, en geen van hen was eigenaar van de auto waarmee het ongeval gebeurde. Vraag is nu: waarom reden vier mensen in het holst van de nacht met hoge snelheid door Gent, in een auto met Franse nummerplaten die niet van hen was?

Hadden ze de flauwe bocht niet gezien? Of zijn ze beginnen slippen op de kasseien, die er in de nacht van vrijdag op zaterdag natgeregend en glad bij lagen? Twee dagen nadat een auto met vier inzittenden in de Leie belandde in het centrum van Gent, is nog steeds niet duidelijk wat er precies is misgelopen. Al lijkt het wel zo goed als vast te staan dat de auto sneller reed dan de toegelaten 30 kilometer per uur. Dat blijkt ook uit de verklaringen van enkele getuigen.

Buurtbewoner Kevin Lippens zat nog televisie te kijken, toen hij rond 2.30 uur een auto hard hoorde optrekken op de Huidevetterskaai, een kasseibaantje naast de Leie in het centrum van Gent. Meteen daarna hoorde hij een doffe klap. Lippens liep naar buiten en zag daar het gapende gat in de balustrade naast het water. Op de plaats waar de straat een flauwe bocht naar rechts maakt, was de auto zonder af te remmen rechtdoor gereden: over de borduur, door de balustrade, om uiteindelijk op z’n dak in het koude water van de Leie terecht te komen. “Toen ik naar de oever liep, zag ik nog net de brandende achterlichten van de auto, die onder het wateroppervlak verdwenen”, zegt Lippens. “Maar ik zag geen enkele beweging meer. Het bleef gewoon stil, akelig stil.”

De wagen werd na 45 minuten zoeken uit het water gehaald. Het ging om een witte Peugeot met Franse nummerplaten. Alle vier inzittenden waren overleden. Beeld RV

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de auto al naar de bodem gezonken. Pas na 45 minuten zoeken konden de duikers van de brandweer het wrak lokaliseren, en kon de auto getakeld worden. Zaten in de verhakkelde auto: de lichamen van vier jonge mensen, die de klap niet overleefd hadden.

Buurtbewoner Kevin Lippens hoorde hoe de auto hard optrok en daarna met een luide klap door de balustrade ging. Beeld Didier Verbaere

Wie de vier slachtoffers precies waren, bleef urenlang een raadsel. De witte Peugeot had Franse nummerplaten, en de Belgische politie heeft geen rechtstreekse toegang tot de Franse databank. De vier hadden bovendien geen identiteitspapieren op zak, wat de identificatie nog meer bemoeilijkte. Pas zaterdagavond slaagde de politie er uiteindelijk toch in om namen te plakken op de vier inzittenden.

Al werd het raadsel er dan alleen nog maar groter op. Want het viertal bleek de Slovaakse nationaliteit te hebben. Het gaat om twee mannen van 22 en 26 en een koppel: een man van 33 en zijn vriendin van 35. De man zou al een tijdje in Gent gewoond hebben, zijn vriendin en de twee twintigers waren dan weer niet in ons land ingeschreven. En, nog opmerkelijker: geen van hen was de eigenaar van de auto met de Franse nummerplaten. Vraag is nu waarom de vier Slovaken in het holst van de nacht met hoge snelheid door Gent reden, in een wagen die niet van hen was.

“Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de auto gestolen is”, zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker. “Wat de link met Frankrijk is, en waarom ze in die auto rondreden, wordt nog volop onderzocht, net als de precieze oorzaak van het ongeval.”

Voorlopig wijst niets erop dat er nog een tweede wagen bij het ongeval betrokken was, en lijkt overdreven snelheid aan de basis te liggen. De buurtbewoners aan de Huidevetterskaai klagen al langer over wegpiraten die ‘s nachts met hoge snelheid langs de Leie scheuren. “Dat gebeurt hier wekelijks”, zegt Adriaan Van Landschoot. “Mijn kleinkinderen schrikken vaak huilend wakker. Ook vlak voor het ongeval waren ze hier in de straat trouwens al aan het racen.”

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is op de hoogte van het probleem. “Als stad treden wij nochtans streng op tegen snelheidsduivels en knalpotterrorisme, maar je kan nu eenmaal niet op elke hoek van de straat een agent zetten.”