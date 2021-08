Nachtleven kan wellicht op 1 oktober opnieuw openen, bevestigt minister Vandenbroucke

Vrijdag buigen de verschillende regeringen in ons land zich op het Overlegcomité opnieuw over de coronamaatregelen. Op de agenda staan mogelijke versoepelingen voor de horeca, de eventuele uitbreiding van de coronapas naar kleinere evenementen en de planning voor een uitfasering van de federale crisisfase.

Om nachtclubs en discotheken te heropenen, is het volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nog te vroeg. “Het is spijtig, maar we hebben dat gezien in Nederland: als je discotheken opent, heb je gegarandeerd grote uitbraken. Zelfs al er veel mensen gevaccineerd zijn, lopen er nog te veel mensen rond die niet gevaccineerd zijn.”

“Dat is moeilijk voor die sector en het is spijtig, maar ik denk dat je dat tenminste moet uitstellen tot 1 oktober. Ik denk dat we tegen dan weer een heel eind verder zullen zijn met de vaccinatie, zeker in Vlaanderen. Dan denk ik dat het realistischer wordt om het nachtleven op een veilige manier terug te openen.”

Het Overlegcomité zit vrijdag vanaf 14 uur samen in het Egmontpaleis in Brussel. “Het is en het blijft een koers tussen het virus aan de ene kant en het vaccin aan de andere kant”, blikt Vandenbroucke vooruit. “Maar ik denk dat we in Vlaanderen die koers wel aan het winnen zijn.”

Sluitingsuur cafés

Dat laat volgens de minister toe om stap voor stap meer vrijheid te organiseren. “Ik denk bijvoorbeeld dat we het sluitingsuur voor cafés in Vlaanderen gaan opheffen”, zegt Vandenbroucke. “Cafés kunnen openblijven zolang ze willen. Veel belangrijker de komende maanden is dat cafés en restaurants goed geventileerd zijn. Met hoeveel mensen je rond een tafel zit, of hoeveel mensen je thuis ontvangt, is minder belangrijk.”

Trouwfeesten

Ook voor feesten kondigt Vandenbroucke versoepelingen aan. “In Vlaanderen moet het mogelijk gemaakt worden om een bruiloft te organiseren, dat er gedanst wordt, ...” Mensen moeten volgens de minister hun verstand gebruiken en bijvoorbeeld hun niet-gevaccineerde genodigden de raad geven zich te laten testen.

Cultuur en sport

Voor publieke events (cultuursector, sportsector) wil Vandenbroucke dat gebruikgemaakt wordt van het Covid-safe-ticket. “Dat wil zeggen dat mensen moeten bewijzen dat ze ofwel volledig gevaccineerd zijn, ofwel immuun omdat ze niet zo lang geleden de ziekte gehad hebben, ofwel een negatieve test hebben afgelegd.”