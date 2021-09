Nachtclubs en discotheken morren over onduidelijkheid rond ventilatienormen

Op het laatste Overlegcomité zijn afspraken gemaakt over verplichte ventilatie. ‘Overal gaan we goede luchtkwaliteit verplicht maken’, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Maar dat zorgt voor gemor bij discotheken en nachtclubs.

Onder leiding van coronacommissaris Pedro Facon werkt de Taskforce Ventilatie aan nieuwe, gestroomlijnde protocollen voor horeca, fitness- en sportinfrastructuur, feestzalen en discotheken. Die regels moeten terechtkomen in een nieuw ministerieel besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Overal gaan we goede luchtkwaliteit verplicht maken”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) daarover in De zevende dag.

Denk daarbij aan een verplichtte CO 2 -meter, zoals nu al het geval is in de horeca en gesloten ruimtes van sportinfrastructuur. En net als in de horeca is de verwachting dat discotheken, die vanaf 1 oktober weer opengaan, twee normen opgelegd krijgen. Gaat de meter boven de 900 ppm – CO 2 -deeltjes per miljoen – dan moet er een actieplan in werking treden om de ruimte snel te verluchten. Boven de 1.200 ppm moet de zaak dicht.

“Ik denk dat die norm voor 90 procent van de discotheken zeer moeilijk is”, zegt Yves Smolders, uitbater van de Hasseltse discotheek Versuz. Daar vond afgelopen weekend een testevenement met CO 2 - en aerosolmeters plaats. Dat kan uitwijzen welke bovengrens alvast voor zijn club haalbaar is en zo richting geven aan de taskforce Ventilatie. “En dan moeten we ook atypische zaken, zoals een danskelder onder een café eens bekijken”, zegt Smolders. “Elke zaal is anders en we hebben niets aan een norm die niet gerespecteerd kan worden.”

De taskforce Ventilatie denkt ook na over nieuwe bepalingen voor desinfectie en het filteren van de lucht. Binnen de sector van het nachtleven, al langer vragende partij voor protocollen, heerst onvrede over de laattijdigheid.

“Ze laten ons anderhalf jaar voor dood en twee weken voor opening komen ze met nog meer onduidelijkheid”, zegt Joachim Marynen van de Antwerpse nachtclub Ampere. “Waarom is er dan het verplichte Covid Safe Ticket?”

Scholen

Binnen de taskforce Ventilatie valt te horen dat dancings en discotheken niet op 1 oktober volledig klaar moeten zijn. Er komt allicht een overgangsperiode van drie maanden. Een aantal leden van de taskforce wil dat ook in de onderwijssector luchtkwaliteit doortastender aangepakt wordt. “Het is niet dat er niets rond luchtkwaliteit in het onderwijs is gedaan, maar het is volgens mij nog te vrijwillig en te beperkt”, zegt coronacommissaris Facon.

Bovendien bleken er bij de start van het schooljaar meer besmettingen te zijn dan dezelfde periode vorig jaar en zijn er versoepelingen op til. Woensdag heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een corona-overleg met de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de sociale partners en de experten over een mogelijke volledige afschaffing van het mondmasker en een aanpassing van de quarantaineregels.

Vandenbroucke geeft aan dat je in dat geval ‘in alle lokalen in alle scholen’ voor ventilatie moet zorgen. Hij voegde eraan toe dat het een Vlaamse bevoegdheid betreft.