‘Nabijheid’. Het heilige woord van Coens

CD&V heeft zaterdagochtend tijdens een digitaal congres een reeks voorstellen goedgekeurd, in totaal bijna 150, die de inhoudelijke vernieuwing van de partij vorm moeten geven. Tijdens een fysiek ‘boostercongres’ in de lente zal die vernieuwing verder uitgewerkt worden. De kans bestaat dat er een nieuwe partijnaam voorgesteld wordt. Voorzitter Coens overweegt dit.

Het overgrote deel van de voorstellen goedgekeurd tijdens het digitale ‘Power On’-congres blijft netjes in het midden van de politieke weg. Er wordt onder meer gefocust op de thema’s wonen, welzijn, pensioenen en veiligheid. Met voorstellen zoals een afschaffing van de registratierechten bij de aankoop van een eerste woning en de mogelijkheid om geboorteverlof over te kunnen dragen aan grootouders. Er moet ook een omslag komen naar “een echte buurtpolitie”.

Het meest opmerkelijke voorstel: CD&V wil mensen de keuze geven om met pensioen te gaan tussen 62 en 67 jaar, met een financieel bonus-malussysteem. Als federale regeringspartij heeft CD&V de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar nochtans mee goedgekeurd.

Een ander voorstel dat eruit springt: op institutioneel vlak wil CD&V “niet langer kiezen wat we apart willen doen, maar heel bewust wat we wél nog samen willen doen”. Een communautair uitgangspunt dat qua bewoording heel dicht aanleunt bij het confederalisme van de oude kartelpartner N-VA. Dat is een bestuursmodel waarin het federale België bijna volledig wordt uitgekleed door de deelstaten. Op Twitter nuanceert Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer dat ook herfederaliseren nog een mogelijkheid blijft voor de Vlaamse christendemocraten.

Op scherp

“We hebben de Vlaamse christendemocratie weer op scherp gezet: we zullen focussen op de grote bezorgdheden waar mensen elke dag mee bezig zijn: hun inkomen, hun gezondheid, hun veiligheid”, stelt Joachim Coens in een persbericht. “De basiszaken die het verschil maken tussen een goed en een minder goed leven. En we willen dat doen vanuit het geloof dat mensen tot heel veel in staat zijn, als ze maar de kans krijgen. In ons bestuur moet nabijheid centraal staan, zodat ze maximaal betrokken worden. Nabijheid is voor ons in eerste instantie familie en thuis.”

Nabijheid blijft het concept waarmee voorzitter Coens opnieuw de harten van de kiezer wil veroveren. De lokale kracht van de partij - met nog altijd meer dan honderd burgemeesters in de rangen - moet straks de basis vormen voor de electorale revival van de christendemocraten.

Peiling na peiling wordt duidelijk dat die revival hoogdringend is. In een nieuwe oefening van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws eindigt CD&V op 10,7 procent. Een uiterst zwak resultaat. Ook in de pop-poll hinken de christendemocraten achterop. Met Vlaams minister Hilde Crevits op negen, federaal minister Annelies Verlinden op tien en Coens maar net in de top dertig. In de belangrijke politieke debatten van het moment - de coronacrisis en de kernuitstap - is CD&V zo goed als onzichtbaar. Minister Verlinden ligt ondertussen overhoop met de politievakbonden.

Neen, vrolijk word je er niet van als CD&V’er. Stilaan dringt zich zo een nieuwe vraag op: hoe groot is de kans dat Coens eind volgend jaar zichzelf opvolgt als partijvoorzitter? Zijn voornaamste uitdager in 2019, Sammy Mahdi, staat klaar in de coulissen. Indien Mahdi zich kandidaat stelt, lijkt de kans reëel dat hij het dit keer haalt. Mahdi heeft een jong, stedelijk en dynamisch profiel. In zijn recente boek Van hol naar vol is hij kritisch voor de wollige communicatie van CD&V.

Coens houdt er de moed in. Hij ziet CD&V wel degelijk veranderen. In zijn digitale speech zaterdag zei hij: “Als je voelt dat die gewone mensen wegglippen van de politiek, dan moet je je zorgen maken. Dan moet je echt de zaken anders aanpakken en je de vraag stellen voor wie, voor wat en hoe doen wij aan politiek? En dat is juist de bedoeling van het proces dat we doorlopen hebben.”