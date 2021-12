▶ Nabestaanden Julie Van Espen delen video vol herinneringen: ‘Dit filmpje is haar getuigenis’

“Hallo lieve vrienden. Ik wil jullie even meedelen: met mij is alles oké en ik ben zó gelukkig!” Vijf minuten lang zien we Julie lachen, dansen, fietsen en genieten van de natuur. “Dit filmpje is haar getuigenis en laat nog eens zien wie ze echt is en altijd voor ons zal zijn: enthousiast, vrolijk, energiek, vol van de natuur, blootvoets, en met een oprechte liefde voor haar familie, vrienden en vriendinnen”, schrijven haar nabestaanden bij de video.

“Na meer dan 2,5 jaar heeft het assisenproces eindelijk plaatsgevonden, met gerechtigheid als uitkomst”, blikken ze terug op het assisenproces. “Meer nog, Julie is er ook in geslaagd om haar eigen proces achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Hopelijk kan Julie hierdoor een voorbeeld zijn voor toekomstige zedenzaken.”

Julie Van Espen werd op 4 mei 2019 vermoord en verkracht door Steve Bakelmans. Hij werd vorige week door het Antwerpse assisenhof veroordeeld tot een levenslange celstraf, een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar en een beveiligingsperiode van 20 jaar. Op vraag van de familie van Julie werd het proces achter gesloten deuren gevoerd.

