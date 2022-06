Naar de rijschool met je motorhome: ‘Het is niet zo simpel om met een motorhome of caravan te rijden’

Aan het Antwerpse Havenhuis slalomt een gigantische motorhome zondagmiddag tussen een reeks feloranje kegels. De chauffeur doet zijn best om de eerder omvergereden obstakels te vermijden, maar erg vlot verloopt het niet. Aan de rand van het parcours kijkt Jochen Van den Bossche aandachtig toe. Als voorzitter van de Vlaamse Kampeertoeristen geeft hij het hele weekend lang rijlessen aan eigenaars van caravans of motorhomes.

De belangstelling daarvoor is groot en dat hoeft niet te verrassen. Cijfers van autofederatie FEBIAC tonen aan dat er in 2011 2.789 inschrijvingen van nieuwe motorhomes waren, maar in 2021 lag dat cijfer al op 7.144. De coronacrisis gaf de populariteit van de voertuigen een boost, waardoor geïnteresseerde kopers soms tot anderhalf jaar op een nieuw model wachten.

“Het is mooi dat zoveel mensen plots de waarde van een motorhome inzien, maar er zijn nu ook meer reizigers op de baan die er eigenlijk niet goed mee kunnen rijden”, zegt Van den Bossche. Zo geeft verkeersorganisatie VIAS aan dat er de afgelopen jaren telkens bijna vijftig letselongevallen waren, de ernst van de gevolgen was daarbij dubbel zo erg als bij accidenten met gewone wagens.

De meeste chauffeurs die rijtips voor hun motorhome vragen, hadden eerder een caravan. Daardoor vinden ze het minder lastig om bepaalde manoeuvres uit te voeren, al komen extra tips altijd van pas. Net voor hij zich bij de organisatie aanmeldt, vertelt Frans De Boeck (59) dat het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend is om dergelijke voertuigen te parkeren. Eerder reisde hij met zijn partner rond in een omgebouwde bestelwagen, maar vijf weken geleden besloot hij om een kleine motorhome te kopen. Met een trip richting Zuid-Frankrijk en Spanje in het vooruitzicht wil hij vooral praktisch advies van de organisatie.

De Vlaamse Kampeertoeristen bieden deelnemers zo de mogelijkheid om hun motorhome te wegen en dat is niet onbelangrijk. Bestuurders vinden het niet altijd eenvoudig om in te schatten hoe zwaar hun wagen is, terwijl het vanaf een gewicht van 3,5 ton verplicht is om een extra rijbewijs te behalen. De boetes voor overladen motorhomes zijn bovendien niet min en verzekeraars kunnen er na een ongeval moeilijk over doen.

Avontuurlijk reizen

Aan het Havenhuis is de sfeer tussen de lessen door behoorlijk uitbundig. Vrijwilligers wisselen er verhalen uit met gasten en zijn opgetogen omdat de motorhome aan populariteit wint. “Je neemt je eigen luxe mee op reis. Je bent zeker dat je aan het eind van de dag een proper toilet hebt”, zegt Kris De Braekeleer (40). Hij is vooral enthousiast over de mogelijkheden om op campings nieuwe mensen te ontdekken. Waar kinderen in hotels bijvoorbeeld sneller op hun gedrag worden aangesproken, krijgen ze op kampeerterreinen meer de kans om zich uit te leven.

Kris De Braekeleer: ‘Je neemt je eigen luxe mee op reis.’ Beeld Tine Schoemaker

Hoewel motorhomes misschien snel met duffe vakanties in onooglijke boerengaten geassocieerd worden, wil Marie-Louise Stevens (66) dat beeld graag counteren. “Normaal zouden we dit jaar met een motorhome in Rusland rondtrekken”, vertelt ze aan de start van haar pleidooi voor avontuurlijke reizen. Zo reisde ze al twee keer naar Korea en verkende ze Canada met een mobilhome. De toegenomen interesse voor motorhomes zorgt er verder voor dat de faciliteiten op campings erop vooruitgaan. Vandaag zijn er meer terreinen die staanplaatsen met een aansluiting voor elektriciteit of water aanbieden.

Een moderne motorhome is misschien geschikt voor avontuurlijke vakanties, maar de kans is klein dat jonge generaties er massaal hun vliegvakanties voor laten liggen. Een basismodel kost al snel 55.000 euro en bij het Havenhuis staan verschillende voertuigen die 100.000 euro kosten. De motorhomes uit de laatste categorie zien er weliswaar uit als hotelkamers op wielen, maar het valt Stevens op dat de gemiddelde leeftijd op campings vrij hoog ligt. “Toen wij tientallen jaren geleden met onze kinderen op reis gingen, hadden onze leeftijdsgenoten een motorhome. Vandaag zijn zelfs dertigers met zo’n voertuig zeldzaam geworden”, zegt ze.

Vrijheid

De reden daarvoor is behoorlijk vanzelfsprekend: het leven wordt steeds duurder en starters dragen daar zwaardere gevolgen van. Vanop de trap die aan zijn luxueuze motorhome vastgemaakt is, vertelt Jozef Van Nuffel dat hij het zelf ook belangrijk vond om eerst in een eigen woning te investeren. “Pas dan komt het plezier”, zegt hij stellig. Op een oververhitte vastgoedmarkt is het natuurlijk lastiger om die pret ooit te bereiken, maar hij kan de jongere generaties een motorhome alleen maar aanbevelen. “De vrijheid die je krijgt is fantastisch. Je stapt in je voertuig en je bent op vakantie.”

Jozef Van Nuffel: 'De vrijheid die je krijgt is fantastisch. Je stapt in je voertuig en je bent op vakantie.' Beeld Tine Schoemaker

Jonge of minder kapitaalkrachtige passanten voelen zich daardoor misschien minder op hun gemak bij het Havenhuis, maar De Braekeleer vermeldt dat eigenaars van motorhomes soms ook tegenslagen kennen. De brandstofprijzen zijn bijzonder hoog en tijdens de crisis kochten heel wat leken tweedehands een voertuig dat straks geen lage-emissiezones meer binnen mag. “Bovendien zijn de kosten sowieso zo hoog dat je de investering beter niet doet als je maar drie weken per jaar op vakantie gaat.”