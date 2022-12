‘Naar de finale!’: Brusselaars met Marokkaanse roots vieren historische avond, politie massaal aanwezig

De kwalificatie van Marokko na een overwinning tegen Canada wordt uitgebreid gevierd in de straten van Brussel. Al in de namiddag zat de sfeer er goed in, in de theehuizen langs de Lemonnierlaan. ‘Dit team schrijft geschiedenis.’

Het laatste fluitsignaal klinkt en een zee van rood en groen stroomt de Lemonnierlaan op. Vlaggen wapperen, vuurwerk knalt. De menigte is door het dolle heen.

De politie is in grote getale aanwezig en heeft barricades opgeworpen zodat de straat onderbroken is. Een groepje feestvierders wil bij de massa aan de andere kant van de barricade geraken. Tot hun verbazing staat de politie dat toe, als ze zich rustig tegen de muur verplaatsen.

“Jaja, ik ken dat, bij jullie is het eerst tegen de muur, en dan tegen de grond”, roept een haantje de voorste vanop een bloembak. “Je rigole!”

Tussen hen staan twee bekenden: activist Yassine Boubout en de jonge ondernemer Hassan Al Hilou. Met vaders uit de buurt bemiddelen ze tussen jongeren en politie en praten ze in op wie niet met een Marokkaanse vlag maar met een bivakmuts rondloopt en dus misschien wel eens andere bedoelingen heeft.

Een uur na de wedstrijd verplaatsen de feestvierders zich naar de kleine ring, waar ze met veel plezier het autoverkeer belemmeren. Vuurwerk knalt gevaarlijk in het rond. Grotendeels heerst vooral een feeststemming, maar een journalist van Het Nieuwsblad zag hoe een politiecombi werd aangevallen en hoe er geschopt werd tegen bussen en passerende auto’s.

Een zee van rood op de Lemonnierlaan Beeld Eric de Mildt

De handelaars langs de Lemonnierlaan hielden hun hart vast voor de wedstrijden van Marokko en België, na de rellen van afgelopen zondag. Op sociale media circuleerden oproepen om opnieuw te rellen, maar ook tegenoproepen, onder meer van imams, om het vreedzaam te houden.

De politie nam extra voorzorgen. Net als zondag volgden de ordediensten alles op vanuit het gewestelijk crisiscentrum, maar dit keer was er al vanaf ‘s middags opvallende politieaanwezigheid. Parkeerplaatsen langs de hele Lemonnierlaan waren afgespannen met politielint. Zondag werden een deelauto en steps in brand gestoken.

Ook de handelaars namen hun voorzorgen. Verschillende cafés hebben de wedstrijd van Marokko uitgezonden, maar dit keer vroegen ze inkom. Twee jongeren, de vlag van Marokko om de schouders, dropen een uur voor de match af aan café Tetouan, tegenover metrostation Lemonnier.

“Voor 15 euro krijgen ze hier een maaltijd en een drankje en kunnen ze naar de wedstrijd kijken”, zegt Hicham Achrayah, de uitbater van Tetouan. “Zo kunnen we toch de jongeren eruit filteren die eventueel voor problemen zorgen.”

Achrayah is in 1995 aangekomen in België en voelt zich half Belg, half Marokkaans. Maar hij begrijpt wel waarom zoveel Marokkaanse Belgen voor hun land van herkomst supporteren.

“Dit team schrijft geschiedenis.”

Sfeer in café Tetouan Beeld Eric de Mildt

‘Marokko in mijn hart’

Het is van het Mexico ‘86 geleden dat Marokko zich nog plaatste voor de volgende ronde. In de achtste finales hielden ze nog lang stand tegen West-Duitsland, tot Lothar Matthaus de leeuwen van de Atlas in de 87ste minuut dood deed met een vrije trap.

Het team van Achrayah zet de tafeltjes aan de kant om plaats te ruimen voor extra stoelen. Een uur voor de wedstrijd zitten de twee verdiepingen van het café bomvol rood-groen gekleurde mutsen, sjaals en vlaggen. Onze oproep om op het tweede scherm de Rode Duivels uit te zenden, krijgt geen gehoor.

Na een luid meegebruld volkslied met de hand op het hart gaat café Tetouan al half in extase als hun chouchou de bal aan de voet krijgt. “Ziyech!” Niet goed genoeg bevonden voor het Nederlands elftal, koos Hakim Ziyech in 2015 voor Marokko.

De match tegen Canada is nog geen vijf minuten ver of Ziyech jaagt de bal al in doel. De 21-jarige student Adil Azzouz uit Laken zit op de eerste rij met zijn neef Ayman en wordt, net als de rest van het café, helemaal gek. In België geboren, kiest hij toch resoluut voor Marokko.

“België betekent veel voor mij, maar Marokko zit in mijn hart”, zegt Adil Azzouz. “Ik ging als kleine jongen vaak naar Marokko en je geraakt gewoon in de ban van de vurigheid, de gastvrijheid, het is moeilijk uit te leggen.”

Zondag kwam Adil Azzouz ook hier kijken naar de wedstrijd tegen België. Toen het feest uit de hand liep, ging hij opzij. “Dat zijn geen echte Marokkanen”, zegt hij. “Wij zijn bijna allemaal moslims en zulk vandalisme en geweld is tegen onze religie.”

De hele wedstrijd geeft een trom de Marokkaanse ritmes aan waarop het café zijn ploeg aanmoedigt, maar als de scheidsrechter affluit, barst het feestje pas echt los.

En nu, vraag ik aan de jonge Adil Azzouz. Hij lacht van oor tot oor. “Naar de finale!”

Tegen half negen ‘s avonds was het kruispunt van de kleine ring met de Lemonnierlaan weer vrij. De feestvierders zijn intussen meer verspreid, maar de politie blijft zeer aanwezig. Ook aan Zwarte Vijvers in Molenbeek en aan Paviljoen in Schaarbeek moest de politie tussenkomen. Het aantal aanhoudingen is nog niet gekend.