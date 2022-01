Naakte cycloop langs de E17 verkocht voor bijna 30.000 euro: ‘Hopelijk krijgt Eénoog nu een mooie toekomst’

De reusachtige cycloop van 7,50 meter hoog is verkocht en dus moet hij zijn vertrouwde plek langs de autostrade in Waregem verlaten. De koper zou zich later kenbaar maken. Er was eerst sprake van een bod van 25.011 euro, maar uiteindelijk werd de reus verkocht voor 29.513 euro.

De voormalige eigenaar Hervé Missiaen, die een deel van de opbrengst aan een goed doel binnen de zorg schenkt, hinkt op twee gedachten: “Het is sowieso een verliespost voor mij, maar hopelijk krijgt Eénoog nu een mooie toekomst.”

Eénoog, in 1998 gemaakt door kunstenaar Marco Boggio-Sella naar aanleiding van een internationaal kunstproject van het SMAK in Gent en in 2010 gekocht door kunstenaar en liefhebber Hervé Missiaen, verhuist straks van Waregem naar het Gentse.

Obama

De cycloop werd hét uithangbord van Missiaens bedrijf. Voor zijn kunstproject ‘100 Titanen’ liet hij honderd bekende Vlamingen kennismaken met zijn mascotte. En ook ex-president Barack Obama zag de reus toen hij op weg was naar de Amerikaanse begraafplaats van Flanders Fields. Al verliep dat niet zonder slag of stoot.

Lees ook Naakte cycloop langs de E17 wordt geveild: ‘Hij was ooit het doelwit van Obama’s scherpschutters’

“Ja, de reus is ooit zelfs het doelwit geweest van Amerikaanse scherpschutters”, zei Missiaen in De Morgen. “Dat is eigenlijk een van mijn fijnste herinneringen. De brug van de autosnelweg was toen volledig afgesloten met aan beide kanten agenten en scherpschutters. De nieuwe reus die ik had laten maken, stond toen klaar op een heftruck achter mijn gebouw, omdat ik wist dat Obama zou langsrijden en hij niet in het zicht zou mogen staan van zijn veiligheidsteam. Zijn entourage wist echter niet van het bestaan van de reus af, dus toen het beeld per ongeluk naar voren bewoog, ontstond er paniek.”

Missiaen werd onmiddellijk opgebeld door de ambassade in Brussel om de aanwezigheid van zijn metershoge mascotte te verantwoorden. “Na mijn verhaal lieten ze me met rust. Na afloop heeft zijn ambassadeur zelfs nog bevestigd dat Obama mijn reus twee keer gezien heeft.”