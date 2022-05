‘Naakte’ cycloop is geland in Eeklo, en draagt nu een schort

Zo’n acht jaar lang was het een vaste waarde langs de E17 ter hoogte van Waregem: een eenogige, naakte reus van 8,5 meter hoog, die de concentratie van menig automobilist afhandig maakte – en het veiligheidsteam van de Amerikaanse president Barack Obama ooit een kleine hartverzakking bezorgde op weg naar Flanders Fields, zo wil de overlevering. Sinds februari staat de cycloop er niet meer. De oude eigenaar zag zich gedwongen tot een verkoop, door een verhuis naar Portugal.

Keukenbouwer Michiel Steenbeke (ADREM Keukens) kocht het twee ton zware beeld voor ruwweg 30.000 euro, liet het wegtakelen met het mos nog tussen de tenen, gaf de reus een opknapbeurt in Dendermonde en haalde het dit weekend met luide trom binnen in de stad Eeklo, waar zijn bedrijf gevestigd is. Aangezien de cycloop als mascotte dient, kreeg hij ook een naam, Medar, en een keukenschort – in Oost-Vlaanderen zijn de mensen blijkbaar net iets zediger.

Grootse plannen

Steenbeke heeft grootse plannen voor de reus. De avondmarkt in Eeklo, waar Medar dit weekend te bewonderen was, is slechts de start van de tournee. Na de markt wordt het beeld opnieuw naar Dendermonde gebracht om zich klaar te stomen voor Batibouw. De eigenaar plant zelfs een acte de présence in de Tour de France, en droomt van een uitstapje naar Alicante, waar een vestiging van de keukenfirma opgericht wordt.

In Eeklo bleek de reus alvast een hit. Steenbeke had vooraf voorspeld dat het posteren van de reus een “spektakel” zou worden. Kosten noch moeite werden daarbij gespaard. Medar staat op een metalen bak van 3,5 ton die gevuld is met zo’n 7.000 liter water, wat nodig is om het beeld in evenwicht te houden. De cycloop werd onder politiebegeleiding vervoerd, en via een grote kraan naar zijn voetstuk gedragen.

De nieuwe eigenaar glunderde alvast bij al het bekijks. “Ik heb nog geen seconde spijt van de aankoop”, aldus Steenbeke aan Het Nieuwsblad. “De reus wordt echt ons uitgangsbord. Dovy heeft Donald Muylle, wij hebben de Reus.” De 30.000 euro die hij aan het beeld spendeerde, is tot nu toe alvast een gouden zet gebleken. Al kruipen er natuurlijk heel wat extra kosten in al dat verhuiswerk.

Eén ding lijkt zeker: een terugkeer naar het Smak zit er niet meteen in. Het Gentse museum haalde de reus, een kunstwerk van de Italiaan Marco Boggio Sella, in 2000 naar het Sint-Michielsplein voor een tentoonstelling. Het beeld in Eeklo is echter een replica, het origineel werd in 2012 vernield door vandalen.

Veel animo was er dan ook niet bij de veiling. SMAK-directeur Philippe Van Cauteren noemde de cycloop van ‘geringe of onbestaande artistieke kwaliteit’. In Eeklo leken ze daar weinig last van te hebben.