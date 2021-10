Na zes coronabesmettingen op één dag grijpt China hard in: stad van 4 miljoen inwoners in lockdown

Grote delen van China zijn in de ban van een nieuwe uitbraak, met 214 gevallen verspreid over twaalf provincies. Eerder al waren vliegtuig- en treinverbindingen tussen Lanzhou en andere steden opgeschort. De uitbraak in China begon elf dagen geleden, toen twee Chinese deelnemers aan een groepsreis positief testten. De reizigers bleken op hun rondreis in verschillende provincies mensen te hebben besmet, waardoor de uitbraak zich snel kon verspreiden. In elf dagen liep het aantal lokale besmettingen op tot 214 (asymptomatische gevallen niet inbegrepen).

Zerocovidstrategie

China voert sinds het einde van de uitbraak in Wuhan een zerocovidstrategie, waarbij elke nieuwe uitbraak meteen in de kiem wordt gesmoord met zware maatregelen, zoals lockdowns en massatesten. Die strategie heeft als voordeel dat in China heel weinig coviddoden zijn gevallen (in totaal 4.636, de meeste in Wuhan en omgeving), en dat de economie zich snel herstelde.

Veel Aziatische landen die aanvankelijk een zerocovidstrategie hanteerden, zijn die aan het afbouwen nu ze een hoge vaccinatiegraad hebben. In China is 78 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, maar blijft de overheid vasthouden aan strikte indamming. Alleen zijn daarvoor steeds strengere maatregelen nodig, aangezien de deltavariant van het virus zich sneller verspreidt.

In alle twaalf getroffen provincies in China zijn nu strenge maatregelen van kracht. Reizen vanuit of naar deze provincies wordt ontraden en bemoeilijkt, toeristische trekpleisters zijn gesloten en evenementen zijn afgeschaft. Twintig wijken of appartementencomplexen waar één of meer besmettingen zijn aangetroffen, zijn in een halve of hele lockdown geplaatst.

Hier en daar begint onder de Chinese bevolking onvrede te klinken over de strenge maatregelen. Inwoners van Ruili, een stad aan de grens met Myanmar, plaatsten recent klachten op Chinese sociale media. De stad is door zijn ligging vatbaar voor besmettingen van buitenaf, en was vorig jaar zeven maanden lang onderworpen aan covidrestricties. Ook in Yili, in Xinjiang, klaagden inwoners op sociale media over ‘excessieve’ maatregelen. De commentaren werden meteen gecensureerd.

Winterspelen

Chinawatchers verwachten niet dat de zerocovidstrategie in China snel wordt losgelaten. De Winterspelen in Beijing (4-20 februari 2022) staan voor de deur, en in het najaar van 2022 houdt de Communistische Partij van China zijn vijfjaarlijkse partijcongres, waar partijvoorzitter Xi zich voor een derde termijn wil laten verkiezen. Voor Beijing is het belangrijk dat deze evenementen vlekkeloos verlopen. Een politiek moeilijke draai naar ‘leren leven met het virus’ is voor die tijd onwaarschijnlijk.