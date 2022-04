Na wekenlange zoektocht: vermiste Oekraïense kleuter Sasha (4) dood teruggevonden

Sasha vluchtte begin maart met zijn grootmoeder uit het door de Russen belegerde Vyshgorod, ten noorden van Kiev, toen de boot waarin ze zaten kapseisde. De lichamen van de grootmoeder en een andere vrouw werden een dag later gevonden. Van de jongen ontbrak sindsdien elke spoor.

Child Focus verspreidde in heel Europa een opsporingsbericht voor de kleuter, maar zijn moeder Anna Yakhno liet intussen op Instagram weten dat haar zoon de tocht niet overleefd heeft.

“Vandaag hebben we Sasha’s lichaam gevonden”, schreef Yakhno. “Ik dank iedereen die geloofde, die hielp bij het zoeken, bedankt iedereen voor jullie gebeden en geloof, bedankt voor jullie steun. Dankzij jullie heb ik mijn zoon teruggevonden. Onze kleine engel is al in de hemel. Vandaag heeft zijn ziel rust gevonden.”

Haar enige kind logeerde bij zijn grootmoeder toen de Russen op 24 februari Oekraïne binnenvielen. Verschillende pogingen om over land te vluchten, mislukten telkens door beschietingen of wegversperringen. Ook Anna en haar man konden hun kind en zijn oma niet bereiken.

2.000 vermiste kinderen

Volgens de plaatselijke ngo Magnolia, een centrum voor vermiste kinderen waarmee de Belgische stichting Child Focus nauw samenwerkt, zijn er ongeveer 2.000 kinderen vermist geraakt sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari.

“De meeste vermiste kinderen bevinden zich nog in Oekraïne”, zei Stephan Smets van Child Focus gisteren aan HLN. “Ofwel zijn ze overleden, ofwel worden ze opgevangen door een ander gezin, ofwel zijn ze op vlucht.”

Sommige van hen staken de grens naar een ander land over, veelal richting buurland Polen. In een poging die vermiste minderjarigen terug te vinden, hebben alle centra voor vermiste kinderen in Europa recent een centrale website opgericht die alle opsporingsberichten bundelt.