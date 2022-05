Na wantoestanden met Oekraïense vluchtelingen: regering komt met meldpunt tegen uitbuiting en mensenhandel

Onderdak in ruil voor seks. Dat was het voorstel dat een Vlaamse man vlak na de Russische invasie deed aan een Oekraïense vluchtelinge op weg naar ons land. Omdat de vrouw zelf naar een hulporganisatie stapte, kon de politie de naam en het adres van de man achterhalen. Maar dat is erg uitzonderlijk. Tot nu toe blijft de uitbuiting van Oekraïense vluchtelingen immers grotendeels onder de radar in ons land.

Dat er slachtoffers vallen, staat vast. Herinner u de drie Oekraïense vrouwen die tegen 7 euro per uur illegaal groenten stonden te snijden in een Antwerpse beenhouwerij. Zij liepen toevallig tegen de lamp bij een sociale inspectie. In Nederland ziet de overheid al een tijdje een verhoogde vraag naar Oekraïense vrouwen op pornosites. En in onze buurlanden werden vrouwen en kinderen bij hun aankomst in stations omsingeld door opdringerige mannen. Soms ging het om ronselaars voor prostitutienetwerken.

Opvallend genoeg leek er in België tot voor kort geen vuiltje aan de lucht. Politie, hulpdiensten en parket reageerden onvoldoende alert, waarschuwden specialisten. Om een idee te geven: nog voor de Oekraïne-crisis schatte de Global Slavery Index het aantal slachtoffers van mensenhandel in België al op 23.000. Tegelijk werden er amper 1.200 slachtoffers gemeld per jaar. Een tweede probleem was de versnippering tussen de drie grote organisaties voor slachtoffers van mensenhandel: Payoke, Pagasa en Surya.

Daarom komt de federale regering nu met een centraal meldpunt, dat zowel telefonisch als online 24 uur op 24 bereikbaar zal zijn. Afgelopen vrijdag zette de ministerraad hiervoor het licht op groen. Het hoofddoel is om slachtoffers en hulpdiensten makkelijker hun weg te laten vinden naar informatie en ondersteuning. “We weten al langer dat dat noodzakelijk is, maar Oekraïne heeft dit in een stroomversnelling gebracht”, klinkt het bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Ook de lokale politiediensten worden betrokken. De bedoeling is dat zij straks verdachte situaties kunnen melden op een digitaal platform, zodat een gespecialiseerde magistraat de puzzelstukjes kan samenleggen en verbanden kan ontdekken. Zo zouden bendes sneller kunnen worden opgerold.

Meldknop

Er zijn ook nog andere opties. “Binnenkort legt de federale regering de voorwaarden vast waaraan websites met seksadvertenties moeten voldoen”, zegt Kamerlid Ben Segers (Vooruit), die al lang voor een meldpunt pleit. “Waarom verplichten we hen niet om meldknop op hun website te plaatsen? Bezoekers die iets verdachts opmerken, kunnen dat dan rechtstreeks melden.”

Volgens Klaus Vanhoutte, de directeur van hulpcentrum Payoke, is het centrale meldpunt een belangrijke stap voorwaarts. Tegelijk moet er wel iets gebeuren met die meldingen, zegt hij. “De detectie verhogen heeft weinig zin als het daarna stropt. Justitie heeft dringend versterking nodig.”