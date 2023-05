Na vonnis vrederechter over 3M: ‘Alle omwonenden kunnen op basis hiervan al zeker 2.000 euro claimen’

3M moet een schadevergoeding van 2.000 euro betalen aan een gezin uit Zwijndrecht nadat abnormaal hoge hoeveelheden PFAS in hun bloed werden aangetroffen. Een belangrijke uitspraak, legt professor Milieurecht Hendrik Schoukens (UGent) uit. ‘Dat bedrag zal volgens mij nog oplopen.’

Wat heeft de rechter precies beslist?

“Dit is een princiepsuitspraak. Het principe van burenhinder wordt vaker gebruikt. Je buurman mag bijvoorbeeld niet zomaar elke dag een fuif organiseren, dat overschrijdt de normale lasten tussen buren. De rechter heeft datzelfde principe nu toegepast op gezondheidsschade. Er is volgens de rechter duidelijk hinder, namelijk milieuverontreiniging, en die moet hersteld worden. Of dat dan in de toekomst gesaneerd zal worden, doet vandaag niet ter zake.

“Hij stelt dat het duidelijk is dat de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht een hotspot is, en dat dat een schending betekent van het normale evenwicht tussen buren omdat dat gezin ‘zijn onroerend goed niet meer volledig kan gebruiken waarvoor het bestemd is’. Hun woning zal wellicht in waarde gedaald zijn door de verontreiniging. Hoewel de bloedwaarden wel worden gebruikt in de argumentatie, gaat het hier in essentie om de minwaarde van hun onroerend goed. En dat moet via een financiële vergoeding worden hersteld, zegt het vonnis.”

Is dit een precedent?

“Dit is zeker een precedent. Het principe van burenhinder is nog niet vaak toegepast in gevallen van gezondheidsschade, hoewel het op zich een vrij eenvoudige vordering is. Als je naast een discotheek woont, kan je ook eisen dat de lasten die je moet verdragen binnen aanvaardbare parameters moeten liggen. Dat betekent niet dat er totaal geen verontreiniging mag zijn, maar verontreiniging die tot in het bloed komt is volgens de rechter niet wat je kan aanvaarden als normaal, zelfs niet als je in industrieterrein woont. Dat betekent dat alle omwonenden nu op basis van dit vonnis al zeker 2.000 euro kunnen claimen.”

Gaat 3M betalen, of kan het bedrijf nog in beroep gaan?

“Ze zullen waarschijnlijk nog in beroep gaan, maar ik acht de kans klein dat dit in beroep hervormd wordt. Dit is een vrij voor de hand liggend precedent, want je wordt geacht bepaalde vormen van burenhinder te aanvaarden, maar niet vormen van verontreiniging die de gezondheid in gevaar brengen. 2.000 euro is voor 3M natuurlijk peanuts. De waarde zit hem eerder in het precedentskarakter.”

Blijft het bij die 2.000 euro of kan dat bedrag nog hoger oplopen?

“Als je kan aantonen dat de schade groter is, kan dat bedrag hoger oplopen. Veel hangt ook af van de sanering: dit gezin woont op ongeveer een kilometer van de 3M-fabriek. Gaat men hun gronden ook saneren, of komen er gebruiksbeperkingen waarbij bijvoorbeeld de inwoners van Zwijndrecht hun groententuin helemaal niet meer mogen gebruiken? Dat zijn de twee opties om de schade te herstellen: saneren of gebruiksbeperkingen. En in beide gevallen zal dat volgens mij hoger uitkomen dan 2.000 euro.”

Wat kunnen de verdere gevolgen zijn? Kan dit tot een golf aan rechtszaken en schadevergoedingen leiden?

“Dat kan zeker, minstens op basis van de burenhinder. Dit gaat ook verder dan Zwijndrecht. De stad Antwerpen ligt ook binnen de kwetsbare zone. Niet iedereen in Antwerpen heeft een tuin, maar veel mensen wel. Vraag is: hoe ver trekt men de lijn bij burenhinder? Het was al langer duidelijk dat je niet vlak naast elkaar moet wonen om je op dat principe te kunnen beroepen. Maar je kan je de vraag stellen: als het nu geldt voor 1 kilometer, waarom dan niet voor anderhalve of twee kilometer rond die fabriek? Dan gaat het al snel om tienduizenden gezinnen.

“Wat hier ook cruciaal is, zijn de contouren die de Vlaamse overheid zelf heeft getrokken in zijn PFAS-beleid. Rond elke PFAS-hotspot heeft Vlaanderen een perimeter van 500 meter afgebakend, waar OVAM (de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, DBA.) bezig is met bodemonderzoek. Want het gaat niet enkel over fabrieken bij PFAS, maar bijvoorbeeld ook om brandweerkazernes. In die zin is dit niet enkel voor 3M maar ook voor de Vlaamse overheid een minder gelukkig precedent. Het is een nieuwe horde die wordt gelegd voor het beleid van de overheid. Een overheid heeft altijd liever dat zij aan het stuur zit, en niet een rechter. Dit vonnis gaat nu over de fabriek in Zwijndrecht, maar alles wat PFAS gegenereerd heeft, kan mogelijk aanleiding geven tot een soort van burenhinder, en dan moet er opgetreden worden.”

Wat betekent dit voor andere rechtszaken die lopen, zoals de groepsvordering waar aan gewerkt wordt?

“De vrederechter heeft enkel uitspraak gedaan over burenhinder. Over de morele schade en de gezondheidsschade die je lijdt door daar tien jaar te wonen, doet de rechter geen uitspraak. Die kunnen nog afzonderlijk voor de rechter worden gebracht, maar dan heb je bewijslast nodig. Wat de morele schadevergoeding betreft, acht ik de kans groot dat dit gezin en andere gezinnen een goede kans maken. Je moet je voorstellen dat je lang hebt gewoond bij een fabriek waarvan de exploitant wist dat er gezondheidsschade gelinkt kon worden aan zijn productie.

“De effectieve gezondheidsschade aantonen, ligt moeilijker omdat je daar bijna een soort van kansberekening moet gaan doen. Dat gaat om het verlies van de kans op een gezond leven. En daar ligt de bewijslast ingewikkelder, want het is niet omdat je hogere PFAS-waarden in je bloed hebt dat je ook zeker ziek zal worden. Je hebt wel een grotere kans. Vergelijk het met mensen die hun hele leven roken: het kan ook dat zij geen longkanker krijgen en gezond blijven tot hun 90ste, maar die kans is kleiner.”