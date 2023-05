Na vonnis over seksueel misbruik door Trump: ‘Conservatieve republikeinen kunnen hem dit zwaar aanrekenen’

Een jury heeft voormalig Amerikaans president Donald Trump in een burgerlijk proces schuldig bevonden aan seksuele aanranding van columniste E. Jean Caroll en kent haar een schadevergoeding van 5 miljoen toe. ‘De druk om geen kandidaat te zijn zal toenemen’, zegt buitenlandjournalist Maarten Rabaey.

Waar gaat deze zaak precies over?

“Trump zou E. Jean Caroll, inmiddels 79, in 1996 hebben aangerand in een kleedhokje. Die beschuldiging is op zich niet nieuw. Caroll schreef er al over in haar memoires in 2019. Maar doordat dat feiten al verjaard waren was strafrechtelijke vervolging niet meer mogelijk. Een recente wetswijziging maakte echter wel een burgerlijke rechtszaak mogelijk.

“Daarin geeft de jury Caroll nu gelijk. Ze acht Trump niet alleen aansprakelijk voor aanranding, maar ook voor laster en eerroof, omdat hij Caroll een leugenaar had genoemd.”

Wat betekent dit voor de presidentskandidatuur van Trump?

“Strikt genomen niets, omdat het niet over een strafrechtelijke veroordeling gaat. Het valt wel af te wachten hoe de Republikeinse Partij hierop zal reageren. Blijven de rangen gesloten of speelt dit toch in de kaart van conservatieve tegenkandidaten zoals Mike Pence en Ron DeSantis, die tot voor kort weinig kansen toegedicht werden?”

“Republikeinse strategen zullen de rekening ook beginnen maken. Trumps kinderen, die later zelf nog in de politiek willen, ongetwijfeld ook. Vanuit verschillende hoeken zal de druk op Trump om geen kandidaat te zijn toenemen. Maar zijn koppigheid doorbreken kon tot dusver niemand.”

Kan zoiets een man die zich liet opmerken door uitspraken als ‘Grab’em by the pussy’ überhaupt nog deren?

“Er is toch nog een verschil tussen dat soort uitspraken en een veroordeling, ook al is het ‘maar’ in een burgerlijke zaak. Dit kan Trump zuur opbreken. Zeker de conservatieve republikeinen, zoals de evangelische christenen, kunnen hem dit zwaar aanrekenen.

“Trump spreekt opnieuw van een heksenjacht op zijn sociale media, maar dat excuus begint hij nu wel erg vaak te gebruiken. Zal het volstaan als schild? De vertwijfeling zal bij een deel van zijn aanhang toch toeslaan. En het kan hem uiteraard stemmen kosten bij vrouwelijke kiezers, die bij de vorige verkiezingen al overwegend voor Biden kozen.”

De juridische lijdensweg van Trump is hiermee nog niet ten einde.

“Nee, er komen nog zaken aan over vermeende verkiezingsfraude, en het onderzoek naar zijn rol in de bestorming van het Capitool loopt nog. Al die zaken worden een steeds zwaarder blok aan zijn been.”